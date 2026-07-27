Агент Головина заявил, что футболист не вернется в РПЛ этим летом

Краткий пересказ от РИА ИИ Александр Головин этим летом не рассматривает вариант с возвращением в Российскую премьер-лигу, но может это сделать в будущем.

Агент полузащитника Александра Головина отметил, что по нему всегда есть предложения и что в Саудовской Аравии хороший чемпионат.

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Агент полузащитника футбольного клуба "Монако" и сборной России Александра Головина Александр Клюев сообщил РИА Новости, что этим летом его клиент не рассматривает вариант с возвращением в Российскую премьер-лигу (РПЛ), однако может это сделать в будущем.

В середине июля французское издание L'Equipe сообщало, что Головин предпочел бы продолжить карьеру в Саудовской Аравии в случае ухода из "Монако". До этого журналист Себастьен Дени утверждал, что "Монако" ведет переговоры о трансфере полузащитника с клубами РПЛ, включая петербургский "Зенит", и командами из Саудовской Аравии.

"По Саше всегда есть предложения. Его позиция - хорошо подготовиться к сезону. Когда-нибудь он рассмотрит вариант возвращения в РПЛ. Что касается Саудовской Аравии, там хороший чемпионат", - сказал Клюев.

Головину 30 лет, он выступает за "Монако" с 2018 года. Контракт россиянина рассчитан до лета 2029 года. В сезоне-2025/26 он провел за монегасков 35 матчей во всех турнирах и забил пять мячей.