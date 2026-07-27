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Агент Головина заявил, что футболист не вернется в РПЛ этим летом - РИА Новости Спорт, 27.07.2026
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Футбол
 
15:13 27.07.2026 (обновлено: 15:55 27.07.2026)
Агент Головина заявил, что футболист не вернется в РПЛ этим летом

Агент Клюев: Головин не рассматривает возвращение в РПЛ этим летом

© официальный сайт клуба "Монако"Полузащитник "Монако" Александр Головин
Полузащитник Монако Александр Головин - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© официальный сайт клуба "Монако"
Полузащитник "Монако" Александр Головин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Головин этим летом не рассматривает вариант с возвращением в Российскую премьер-лигу, но может это сделать в будущем.
  • Агент полузащитника Александра Головина отметил, что по нему всегда есть предложения и что в Саудовской Аравии хороший чемпионат.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Агент полузащитника футбольного клуба "Монако" и сборной России Александра Головина Александр Клюев сообщил РИА Новости, что этим летом его клиент не рассматривает вариант с возвращением в Российскую премьер-лигу (РПЛ), однако может это сделать в будущем.
В середине июля французское издание L'Equipe сообщало, что Головин предпочел бы продолжить карьеру в Саудовской Аравии в случае ухода из "Монако". До этого журналист Себастьен Дени утверждал, что "Монако" ведет переговоры о трансфере полузащитника с клубами РПЛ, включая петербургский "Зенит", и командами из Саудовской Аравии.
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"По Саше всегда есть предложения. Его позиция - хорошо подготовиться к сезону. Когда-нибудь он рассмотрит вариант возвращения в РПЛ. Что касается Саудовской Аравии, там хороший чемпионат", - сказал Клюев.
Головину 30 лет, он выступает за "Монако" с 2018 года. Контракт россиянина рассчитан до лета 2029 года. В сезоне-2025/26 он провел за монегасков 35 матчей во всех турнирах и забил пять мячей.
В октябре 2024 года бывший футболист ЦСКА Головин заявлял, что хотел бы завершить карьеру в России, и исключил возможность перехода в московский "Спартак".
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