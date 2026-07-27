Голдобин заявил, что надеется на допуск сборной России в 2028 году

Краткий пересказ от РИА ИИ Нападающий СКА Николай Голдобин выразил надежду на возвращение сборной России по хоккею к участию в международных соревнованиях в 2028 году.

Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок.

Президент IIHF Люк Тардиф заявил, что организация в сентябре рассмотрит вопрос возвращения сборной России на международную арену.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Нападающий петербургского СКА Николай Голдобин выразил надежду на то, что сборная России по хоккею сможет вернуться к участию в международных соревнованиях в 2028 году.

Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине. В мае президент IIHF Люк Тардиф заявил, что организация в сентябре рассмотрит вопрос возвращения сборной России на международную арену.

"Очень хотелось бы допуска на международные турниры. Вроде говорят, что в 2028 году это возможно. Надеюсь. Как я уже говорил, мне без разницы, буду я там или нет. Мне главное, чтобы играла сборная России и побеждала", — сказал Голдобин РИА Новости.

Голдобин также с улыбкой ответил на вопрос о том, поддерживает ли он форму в ожидании возможного возвращения сборной России на международную арену: "Пока вроде нормально. По лицу не старею, чувствую себя прекрасно".