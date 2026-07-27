Голдобин заявил, что надеется на допуск сборной России в 2028 году

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нападающий СКА Николай Голдобин выразил надежду на возвращение сборной России по хоккею к участию в международных соревнованиях в 2028 году.
- Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок.
- Президент IIHF Люк Тардиф заявил, что организация в сентябре рассмотрит вопрос возвращения сборной России на международную арену.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Нападающий петербургского СКА Николай Голдобин выразил надежду на то, что сборная России по хоккею сможет вернуться к участию в международных соревнованиях в 2028 году.
Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине. В мае президент IIHF Люк Тардиф заявил, что организация в сентябре рассмотрит вопрос возвращения сборной России на международную арену.
"Очень хотелось бы допуска на международные турниры. Вроде говорят, что в 2028 году это возможно. Надеюсь. Как я уже говорил, мне без разницы, буду я там или нет. Мне главное, чтобы играла сборная России и побеждала", — сказал Голдобин РИА Новости.
В июле исполком Международного олимпийского комитета (МОК) отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов. Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что российская сторона будет через суд добиваться допуска до соревнований в тех видах спорта, чьи международные федерации будут препятствовать возвращению россиян.