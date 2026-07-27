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Голдобин заявил, что надеется на допуск сборной России в 2028 году - РИА Новости Спорт, 27.07.2026
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Хоккей
 
15:31 27.07.2026
Голдобин заявил, что надеется на допуск сборной России в 2028 году

Голдобин выразил надежду на возвращение сборной России на международные турниры

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкНиколай Голдобин
Николай Голдобин - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Николай Голдобин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нападающий СКА Николай Голдобин выразил надежду на возвращение сборной России по хоккею к участию в международных соревнованиях в 2028 году.
  • Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок.
  • Президент IIHF Люк Тардиф заявил, что организация в сентябре рассмотрит вопрос возвращения сборной России на международную арену.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Нападающий петербургского СКА Николай Голдобин выразил надежду на то, что сборная России по хоккею сможет вернуться к участию в международных соревнованиях в 2028 году.
Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине. В мае президент IIHF Люк Тардиф заявил, что организация в сентябре рассмотрит вопрос возвращения сборной России на международную арену.
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"Очень хотелось бы допуска на международные турниры. Вроде говорят, что в 2028 году это возможно. Надеюсь. Как я уже говорил, мне без разницы, буду я там или нет. Мне главное, чтобы играла сборная России и побеждала", — сказал Голдобин РИА Новости.
Голдобин также с улыбкой ответил на вопрос о том, поддерживает ли он форму в ожидании возможного возвращения сборной России на международную арену: "Пока вроде нормально. По лицу не старею, чувствую себя прекрасно".
В июле исполком Международного олимпийского комитета (МОК) отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов. Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что российская сторона будет через суд добиваться допуска до соревнований в тех видах спорта, чьи международные федерации будут препятствовать возвращению россиян.
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ХоккейСпортРоссияМихаил ДегтяревМеждународный олимпийский комитет (МОК)Олимпийский комитет России (ОКР)Николай Голдобин
 
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