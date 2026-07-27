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Экс-капитан сборной Сербии по футболу Тадич подписал контракт с НЕКом - РИА Новости Спорт, 27.07.2026
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Футбол
 
20:24 27.07.2026
Экс-капитан сборной Сербии по футболу Тадич подписал контракт с НЕКом

Душан Тадич подписал контракт с нидерландским НЕКом

© Фото : Социальные сети сборной Сербии по футболуДушан Тадич
Душан Тадич - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© Фото : Социальные сети сборной Сербии по футболу
Душан Тадич. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Душан Тадич подписал контракт с нидерландским футбольным клубом НЕК.
  • Соглашение с 37-летним полузащитником рассчитано до лета 2028 года.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Бывший капитан сборной Сербии Душан Тадич подписал контракт с нидерландским НЕКом, сообщается на сайте футбольного клуба.
Соглашение с 37-летним полузащитником рассчитано до лета 2028 года. В прошлом сезоне Тадич выступал за "Аль-Вахду" из ОАЭ, проведя 42 матча в различных турнирах, забив пять мячей и выиграв Кубок лиги.
По ходу карьеры Тадич также представлял турецкий "Фенербахче", английский "Саутгемптон", нидерландские "Гронинген", "Твенте" и "Аякс", с которым стал трехкратным чемпионом страны, двукратным обладателем Кубка Нидерландов и победителем Суперкубка страны. Также на его счету 23 гола в 111 играх за сборную Сербии, где полузащитник был капитаном.
В прошлом сезоне НЕК финишировал третьим в таблице чемпионата Нидерландов и благодаря этому пробился в квалификационный раунд Лиги чемпионов.
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