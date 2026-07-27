Экс-капитан сборной Сербии по футболу Тадич подписал контракт с НЕКом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Душан Тадич подписал контракт с нидерландским футбольным клубом НЕК.
- Соглашение с 37-летним полузащитником рассчитано до лета 2028 года.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Бывший капитан сборной Сербии Душан Тадич подписал контракт с нидерландским НЕКом, сообщается на сайте футбольного клуба.
По ходу карьеры Тадич также представлял турецкий "Фенербахче", английский "Саутгемптон", нидерландские "Гронинген", "Твенте" и "Аякс", с которым стал трехкратным чемпионом страны, двукратным обладателем Кубка Нидерландов и победителем Суперкубка страны. Также на его счету 23 гола в 111 играх за сборную Сербии, где полузащитник был капитаном.
В прошлом сезоне НЕК финишировал третьим в таблице чемпионата Нидерландов и благодаря этому пробился в квалификационный раунд Лиги чемпионов.
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