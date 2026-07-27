Экс-капитан сборной Сербии по футболу Тадич подписал контракт с НЕКом

По ходу карьеры Тадич также представлял турецкий "Фенербахче", английский "Саутгемптон", нидерландские "Гронинген", "Твенте" и "Аякс", с которым стал трехкратным чемпионом страны, двукратным обладателем Кубка Нидерландов и победителем Суперкубка страны. Также на его счету 23 гола в 111 играх за сборную Сербии, где полузащитник был капитаном.