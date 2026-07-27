Экс-звезда "Динамо" перешел в клуб второго дивизиона Мальты

На счету полузащитника 52 игры и восемь голов за сборную Франции. После 2015 года его перестали вызывать в национальную команду на фоне дела о попытке шантажа Вальбуэна видеозаписью интимного характера. Одним из фигурантов дела был тогдашний нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема, которого в 2021 году признали виновным в соучастии в попытке шантажа