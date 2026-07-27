Экс-звезда "Динамо" перешел в клуб второго дивизиона Мальты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Матье Вальбуэна продолжит карьеру в клубе "Санта-Лучия".
- Он подписал однолетний контракт с возможностью продления еще на один сезон.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Бывший полузащитник московского "Динамо" и сборной Франции по футболу Матье Вальбуэна продолжит карьеру в "Санта-Лучии", сообщается в соцсетях клуба второго дивизиона чемпионата Мальты.
Условия сделки не разглашаются. По информации L'Equipe, Вальбуэна подписал однолетний контракт с возможностью продления еще на один сезон. Опция будет активирована в зависимости от числа матчей, проведенных французом.
Вальбуэна 41 год, воспитанник "Бордо" летом 2014 года перешел из "Марселя" в московское "Динамо", за которое провел один сезон. В составе "бело-голубых" он принял участие в 40 матчах и забил шесть мячей. Также в разное время Вальбуэна представлял французский "Лион", турецкий "Фенербахче", кипрский "Аполлон" (Лимасол) и греческие "Олимпиакос" и "Калитею". В прошлом сезоне француз сыграл 11 матчей и забил 3 мяча за резервную команду "Олимпиакоса".
На счету полузащитника 52 игры и восемь голов за сборную Франции. После 2015 года его перестали вызывать в национальную команду на фоне дела о попытке шантажа Вальбуэна видеозаписью интимного характера. Одним из фигурантов дела был тогдашний нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема, которого в 2021 году признали виновным в соучастии в попытке шантажа