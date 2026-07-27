Пирло отреагировал на скандал из-за его связи с Россией

"В последние дни я с негодованием наблюдал за дискуссией, развернувшейся вокруг моего имени и возможности занять должность тренера сборной Италии. На протяжении всей своей карьеры я действовал в полном соответствии с законами стран, в которых работал, и подписанными контрактами. Профессиональное сотрудничество, которое недавно вызвало споры, возникло в рамках моей карьеры в ОАЭ и ​​носит исключительно коммерческий и спортивный характер. Придавать этому сотрудничеству политическое значение - значит приписывать мне убеждения, которые я никогда не высказывал и которые мне не свойственны", - написал Пирло в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).