Краткий пересказ от РИА ИИ
- Андреа Пирло выразил негодование в связи с дискуссией о его возможном назначении на должность главного тренера сборной Италии.
- Назначение Пирло может быть под вопросом из-за его связи с букмекерской конторой в России, что вызвало недовольство у ряда политиков.
- Пирло подчеркнул, что действовал в соответствии с законами и контрактами, а сотрудничество с букмекерской конторой носит исключительно коммерческий и спортивный характер.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Чемпион мира по футболу Андреа Пирло выразил негодование в связи с дискуссией, развернувшейся вокруг его имени и возможности занять должность главного тренера сборной Италии.
После отказа Хосепа Гвардиолы занять пост главного тренера сборной страны Пирло стал приоритетным кандидатом на эту должность. Ранее La Gazzetta dello Sport сообщала, что назначению Пирло может помешать его связь с букмекерской конторой в России. Ряд политиков счел поведение Пирло недостойным человека, призванного представлять Италию.
"В последние дни я с негодованием наблюдал за дискуссией, развернувшейся вокруг моего имени и возможности занять должность тренера сборной Италии. На протяжении всей своей карьеры я действовал в полном соответствии с законами стран, в которых работал, и подписанными контрактами. Профессиональное сотрудничество, которое недавно вызвало споры, возникло в рамках моей карьеры в ОАЭ и носит исключительно коммерческий и спортивный характер. Придавать этому сотрудничеству политическое значение - значит приписывать мне убеждения, которые я никогда не высказывал и которые мне не свойственны", - написал Пирло в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Пирло также поблагодарил за уважение и оказанное доверие технического директора Итальянской федерации футбола (FIGC) Паоло Мальдини и его советника Леонардо, не упомянув президента федерации Джованни Малаго.
Сборная Италии не смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира 2026 года. После этого Дженнаро Гаттузо покинул должность главного тренера. Также Габриэле Гравина оставил пост президента FIGC, его место занял Малаго.