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Киевское "Динамо" обратилось к УЕФА из-за флага России в Лиге Европы - РИА Новости Спорт, 27.07.2026
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Футбол
 
07:35 27.07.2026 (обновлено: 08:08 27.07.2026)
Киевское "Динамо" обратилось к УЕФА из-за флага России в Лиге Европы

Киевское "Динамо" пожаловалось УЕФА на флаг России на трибунах матча Лиги Европы

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкЛюди с российскими флажками
Люди с российскими флажками - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Люди с российскими флажками. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Болельщики вывесили флаг России на трибунах во время матча Лиги Европы между киевским «Динамо» и греческим ПАОКом.
  • Киевское «Динамо» обратилось к УЕФА с просьбой дать оценку появлению флага России на трибунах как провокации в адрес клуба и страны.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Киевское "Динамо" выступило с открытым обращением к Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по поводу появления флага России на трибунах матча Лиги Европы с участием украинского клуба.
Болельщики вывесили флаг России во время первого матча второго квалификационного раунда Лиги Европы между киевским "Динамо" и греческим ПАОКом. Встреча прошла 23 июля на нейтральном поле в польском городе Люблин и завершилась со счетом 3:2 в пользу ПАОКа.
Олимпийский флаг и флаг России - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
МОК примет решение о демонстрации флага России на ОИ в подходящее время
7 июля, 17:44
"В преддверии ответного матча между ПАОКом и киевским "Динамо" предлагаем ответственным лицам высшего футбольного института Старого Света проявить ту же принципиальность и последовательность, которые демонстрируются ими относительно проявлений расизма и ксенофобии, и дать оценку откровенным провокациям в адрес нашего клуба и нашей страны", - говорится в заявлении.
За ПАОК выступает российский футболист Федор Чалов, который не участвовал в матче из-за восстановления после операции на мениске. Владельцем клуба является российско-греческий бизнесмен Иван Саввиди.
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ФутболСпортРоссияЛюблинФедор ЧаловИван СаввидиПАОКСоюз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)
 
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