Киевское "Динамо" обратилось к УЕФА из-за флага России в Лиге Европы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Болельщики вывесили флаг России на трибунах во время матча Лиги Европы между киевским «Динамо» и греческим ПАОКом.
- Киевское «Динамо» обратилось к УЕФА с просьбой дать оценку появлению флага России на трибунах как провокации в адрес клуба и страны.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Киевское "Динамо" выступило с открытым обращением к Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по поводу появления флага России на трибунах матча Лиги Европы с участием украинского клуба.
"В преддверии ответного матча между ПАОКом и киевским "Динамо" предлагаем ответственным лицам высшего футбольного института Старого Света проявить ту же принципиальность и последовательность, которые демонстрируются ими относительно проявлений расизма и ксенофобии, и дать оценку откровенным провокациям в адрес нашего клуба и нашей страны", - говорится в заявлении.
За ПАОК выступает российский футболист Федор Чалов, который не участвовал в матче из-за восстановления после операции на мениске. Владельцем клуба является российско-греческий бизнесмен Иван Саввиди.