Киевское "Динамо" обратилось к УЕФА из-за флага России в Лиге Европы

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Киевское "Динамо" выступило с открытым обращением к Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по поводу появления флага России на трибунах матча Лиги Европы с участием украинского клуба.

"В преддверии ответного матча между ПАОКом и киевским "Динамо" предлагаем ответственным лицам высшего футбольного института Старого Света проявить ту же принципиальность и последовательность, которые демонстрируются ими относительно проявлений расизма и ксенофобии, и дать оценку откровенным провокациям в адрес нашего клуба и нашей страны", - говорится в заявлении.