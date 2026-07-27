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Кажгалеев оценил шансы Турлова на победу на выборах FIDE - РИА Новости Спорт, 27.07.2026
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12:04 27.07.2026 (обновлено: 12:31 27.07.2026)
Кажгалеев оценил шансы Турлова на победу на выборах FIDE

Кажгалеев назвал шансы Турлова на победу на выборах главы FIDE высокими

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкШахматы
Шахматы - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Прием заявок на участие в выборах главы FIDE завершился, в список кандидатов вошли Тимур Турлов и два представителя из Германии.
  • Муртас Кажгалеев считает, что у Тимура Турлова есть лидерские качества и ресурсы для победы на выборах президента FIDE.
  • Кажгалеев отметил, что, несмотря на сильные стороны Турлова, кандидатам предстоит проделать большую работу для победы на выборах.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости, Олег Богатов. Глава Казахстанской федерации шахмат Тимур Турлов обладает лидерскими качествами и значительными ресурсами, а его шансы на победу на предстоящих выборах президента Международной шахматной федерации (FIDE) высоки, заявил РИА Новости чемпион Азиатских игр 2006 года казахстанец Муртас Кажгалеев.
В воскресенье завершился прием заявок на участие в выборах главы FIDE. В список кандидатов вошли немцы Ян Хенрик Бюттнер и Вадим Розенштейн, а также Турлов.
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"Тимур Турлов производит довольно сильное впечатление как лидер - он открыт, харизматичен, очень четко и прямо обращается к аудитории. У него есть ресурсы и финансовые, и человеческие, чтобы делать свои проекты, которых очень много. И борьба за пост президента FIDE - один из самых больших (проектов)", - сказал Кажгалеев.
"Лично с ним не знаком, виделись на турнирах, здоровались, но не больше. Я думаю, что его шансы победить на выборах очень высоки. Хотя и работу за эти полтора месяца надо сделать огромную. Все-таки много стран, делегатов, а он человек в шахматах достаточно новый. Впрочем, все кандидаты на пост главы FIDE - люди довольно новые в шахматах", - подчеркнул собеседник агентства.
Ранее Федерация шахмат России (ФШР) выдвинула своим кандидатом президента FIDE Аркадия Дворковича, впервые избранного в 2018 году и переизбранного на четырехлетний срок в 2022-м. 23 июля Евросоюз объявил о включении Дворковича в санкционный список. После этого Дворкович добровольно приостановил исполнение полномочий. Исполняющим обязанности главы организации стал заместитель президента FIDE 15-й чемпион мира по шахматам Вишванатан Ананд. Дворкович 24 июля сообщил РИА Новости, что не будет участвовать в выборах, так как это связано с рисками для FIDE.
Президента FIDE выберут на генеральной ассамблее организации 26 сентября в Самарканде (Узбекистан).
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СамаркандУзбекистанАркадий ДворковичМеждународная федерация шахмат (FIDE)Федерация шахмат России (ФШР)ШахматыВишванатан АнандСпорт
 
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