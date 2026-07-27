Кажгалеев оценил шансы Турлова на победу на выборах FIDE

Краткий пересказ от РИА ИИ Прием заявок на участие в выборах главы FIDE завершился, в список кандидатов вошли Тимур Турлов и два представителя из Германии.

Муртас Кажгалеев считает, что у Тимура Турлова есть лидерские качества и ресурсы для победы на выборах президента FIDE.

Кажгалеев отметил, что, несмотря на сильные стороны Турлова, кандидатам предстоит проделать большую работу для победы на выборах.

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости, Олег Богатов. Глава Казахстанской федерации шахмат Тимур Турлов обладает лидерскими качествами и значительными ресурсами, а его шансы на победу на предстоящих выборах президента Международной шахматной федерации (FIDE) высоки, заявил РИА Новости чемпион Азиатских игр 2006 года казахстанец Муртас Кажгалеев.

В воскресенье завершился прием заявок на участие в выборах главы FIDE . В список кандидатов вошли немцы Ян Хенрик Бюттнер и Вадим Розенштейн, а также Турлов.

"Тимур Турлов производит довольно сильное впечатление как лидер - он открыт, харизматичен, очень четко и прямо обращается к аудитории. У него есть ресурсы и финансовые, и человеческие, чтобы делать свои проекты, которых очень много. И борьба за пост президента FIDE - один из самых больших (проектов)", - сказал Кажгалеев.

"Лично с ним не знаком, виделись на турнирах, здоровались, но не больше. Я думаю, что его шансы победить на выборах очень высоки. Хотя и работу за эти полтора месяца надо сделать огромную. Все-таки много стран, делегатов, а он человек в шахматах достаточно новый. Впрочем, все кандидаты на пост главы FIDE - люди довольно новые в шахматах", - подчеркнул собеседник агентства.

Ранее Федерация шахмат России (ФШР) выдвинула своим кандидатом президента FIDE Аркадия Дворковича, впервые избранного в 2018 году и переизбранного на четырехлетний срок в 2022-м. 23 июля Евросоюз объявил о включении Дворковича в санкционный список. После этого Дворкович добровольно приостановил исполнение полномочий. Исполняющим обязанности главы организации стал заместитель президента FIDE 15-й чемпион мира по шахматам Вишванатан Ананд. Дворкович 24 июля сообщил РИА Новости, что не будет участвовать в выборах, так как это связано с рисками для FIDE.