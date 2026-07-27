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Российский саблист вышел в финал чемпионата мира в Гонконге - РИА Новости Спорт, 27.07.2026
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14:49 27.07.2026
Российский саблист вышел в финал чемпионата мира в Гонконге

Саблист Граудынь вышел в финал чемпионата мира по фехтованию

© Соцсети Федерации фехтования РоссииПавел Граудынь
Павел Граудынь - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© Соцсети Федерации фехтования России
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский саблист Павел Граудынь вышел в финал чемпионата мира по фехтованию.
  • В полуфинале он победил румына Раду Ницу со счетом 15:8 и гарантировал сборной России первую медаль чемпионата мира после возвращения национальной символики.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Российский саблист Павел Граудынь вышел в финал чемпионата мира по фехтованию, который проходит в Гонконге.
В полуфинале Граудынь нанес поражение румыну Раду Ницу со счетом 15:8 и гарантировал сборной России первую медаль чемпионата мира после возвращения национальной символики.
Граудыню 19 лет. Он также является бронзовым призером чемпионата Европы 2025 года в командных соревнованиях.
Международная федерация фехтования (FIE) 2 июня объявила о допуске российских спортсменов до участия в соревнованиях с национальной символикой. Фехтовальщики выступают на чемпионате мира в Гонконге без ограничений.
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