Российский саблист вышел в финал чемпионата мира в Гонконге

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский саблист Павел Граудынь вышел в финал чемпионата мира по фехтованию.
- В полуфинале он победил румына Раду Ницу со счетом 15:8 и гарантировал сборной России первую медаль чемпионата мира после возвращения национальной символики.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Российский саблист Павел Граудынь вышел в финал чемпионата мира по фехтованию, который проходит в Гонконге.
В полуфинале Граудынь нанес поражение румыну Раду Ницу со счетом 15:8 и гарантировал сборной России первую медаль чемпионата мира после возвращения национальной символики.
Граудыню 19 лет. Он также является бронзовым призером чемпионата Европы 2025 года в командных соревнованиях.
Международная федерация фехтования (FIE) 2 июня объявила о допуске российских спортсменов до участия в соревнованиях с национальной символикой. Фехтовальщики выступают на чемпионате мира в Гонконге без ограничений.