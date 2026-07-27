Инвестор Петров подал заявление о банкротстве бельгийского Euroclear Bank

Краткий пересказ от РИА ИИ Частный инвестор Илья Петров направил в арбитражный суд Москвы заявление о банкротстве бельгийского Euroclear Bank.

Сумма неисполненных обязательств Euroclear перед Петровым составляет чуть более 2,5 миллиона рублей.

МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Частный инвестор Илья Петров направил в арбитражный суд Москвы заявление о банкротстве бельгийского Euroclear Bank, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Заявление поступило в суд 23 июля, к рассмотрению оно еще не принято. Сумма неисполненных обязательств должника перед заявителем – чуть более 2,5 миллиона рублей, следует из данных суда.

Арбитражные суды двух инстанций в Санкт-Петербурге ранее взыскали с Euroclear в пользу Петрова около 31,8 тысячи долларов (около 2,5 миллиона рублей по текущему курсу). В эту сумму вошла стоимость погашения принадлежащих Петрову еврооблигаций, замороженных в депозитарии бельгийского банка, и купонный доход по бумагам.

Это не первое заявление о банкротстве Euroclear Bank, поданное в российский суд. Арбитражный суд Москвы в марте 2025 года прекратил производство по делу о банкротстве бельгийского банка, возбужденное по заявлению московского АО "Гео-Система", чьи ценные бумаги также были заблокированы из-за санкций.

Суд тогда пришел к выводу, что у Euroclear Bank отсутствуют признаки банкротства, а неисполнение им обязательств перед заявителем обусловлено ограничениями на основании российского антисанкционного законодательства. При этом, отмечал суд, у заявителя сохранялась возможность получить положенные ему выплаты вне банкротной процедуры.

Представитель Euroclear Bank говорил тогда в суде, что "существует несудебный порядок погашения требований российских инвесторов по президентскому указу 665". Кроме того, представитель должника усомнился в компетенции российского суда для банкротства Euroclear, так как у последнего не прослеживается связь с Российской Федерацией – деятельность он ведет вне РФ, имущество на его счетах в РФ не может быть передано в конкурсную массу.

Представители Банка России и Национального расчетного депозитария, привлеченных к тому делу третьими лицами, в целом поддержали позицию должника. Так, юрист ЦБ говорил в суде, что денежные средства Euroclear заморожены на специальных счетах в соответствии с антисанкционными указами. По его словам, передача денег с этих счетов в конкурсную массу "будет являться обходом тех мер, которые этими указами президента установлены".