Эстонцы, желающие попасть в Россию, столкнулись с проблемами на КПП у Нарвы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Количество желающих попасть в Россию через Нарву превышает пропускную способность эстонского КПП.
- С 15 июня погранпункт сократил время работы на четыре часа.
- Люди, желающие пересечь границу, вынуждены проводить в очереди целые сутки без возможности уйти на ночлег.
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Пропускной пункт близ Нарвы не вмещает эстонцев, желающих попасть в Россию, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах в Таллине Камран Абилов.
"В районе Нарвы ежедневное число желающих пересечь границу превышает пропускную способность эстонского КПП. На критику от людей, вынужденных простаивать в многочасовой очереди без элементарных удобств, в Таллине отвечают рекомендацией воздержаться от поездок в Россию", — сказал он.
С 15 июня погранпункт "Нарва-1", который ранее работал с 07:00 до 23:00, сократил график на четыре часа и стал закрываться в 19:00. Эстонский департамент полиции и погранохраны объяснял это желанием сократить нагрузку на сотрудников.
В результате желающие пересечь границу в сторону России вынуждены проводить в очереди целые сутки без возможности уйти на ночлег.