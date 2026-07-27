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Эстонцы, желающие попасть в Россию, столкнулись с проблемами на КПП у Нарвы - РИА Новости, 27.07.2026
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05:27 27.07.2026 (обновлено: 08:57 27.07.2026)
Эстонцы, желающие попасть в Россию, столкнулись с проблемами на КПП у Нарвы

Посольство: КПП близ Нарвы не вмещает желающих попасть в Россию граждан Эстонии

© Кадр видео balticlivecamОчередь на въезд в российский Ивангород на КПП со стороны эстонского города Нарвы
Очередь на въезд в российский Ивангород на КПП со стороны эстонского города Нарвы - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© Кадр видео balticlivecam
Очередь на въезд в российский Ивангород на КПП со стороны эстонского города Нарвы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Количество желающих попасть в Россию через Нарву превышает пропускную способность эстонского КПП.
  • С 15 июня погранпункт сократил время работы на четыре часа.
  • Люди, желающие пересечь границу, вынуждены проводить в очереди целые сутки без возможности уйти на ночлег.
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Пропускной пункт близ Нарвы не вмещает эстонцев, желающих попасть в Россию, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах в Таллине Камран Абилов.
"В районе Нарвы ежедневное число желающих пересечь границу превышает пропускную способность эстонского КПП. На критику от людей, вынужденных простаивать в многочасовой очереди без элементарных удобств, в Таллине отвечают рекомендацией воздержаться от поездок в Россию", — сказал он.
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С 15 июня погранпункт "Нарва-1", который ранее работал с 07:00 до 23:00, сократил график на четыре часа и стал закрываться в 19:00. Эстонский департамент полиции и погранохраны объяснял это желанием сократить нагрузку на сотрудников.
В результате желающие пересечь границу в сторону России вынуждены проводить в очереди целые сутки без возможности уйти на ночлег.
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