Эстонцы, желающие попасть в Россию, столкнулись с проблемами на КПП у Нарвы

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Пропускной пункт близ Нарвы не вмещает эстонцев, желающих попасть в Россию, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах в Таллине Камран Абилов.

С 15 июня погранпункт "Нарва-1", который ранее работал с 07:00 до 23:00, сократил график на четыре часа и стал закрываться в 19:00. Эстонский департамент полиции и погранохраны объяснял это желанием сократить нагрузку на сотрудников.