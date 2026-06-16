Сотни желающих попасть из Эстонии в Россию ночуют на улице, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Власти Эстонии сократили время работы пункта пропуска в Нарве на четыре часа.
- Более сотни человек остались ждать очереди до утра, чтобы сохранить свои места.
- Собравшиеся раскритиковали условия ожидания и сокращение работы погранпункта.
ТАЛЛИН, 16 июн – РИА Новости. Сотни желающих попасть из Эстонии в Россию вынуждены ночевать на улице из-за того, что власти прибалтийской республики на четыре часа сократили время работы пункта пропуска в городе Нарва, сообщает издание Baltnews.
Пешеходный пограничный пункт "Нарва-1" в понедельник впервые завершил работу по новому графику – в 19:00. Ранее пересечь границу можно было до 23:00.
"Более сотни человек остались ждать очереди до утра, чтобы сохранить свои места до открытия пункта утром", - говорится в сообщении.
Один из ожидающих рассказал, что группа из 40 человек создала список и график дежурств, чтобы не лишиться своих мест в очереди, поскольку ночью ожидаются автобусы с туристами.
Собравшиеся говорят, что сокращение работы погранпункта в летние каникулы выглядит как откровенное издевательство, особенно в таких бесчеловечных условиях ожидания. "Мы животных не оставляем под солнцем. А здесь пожилые люди, маленькие дети, больные люди. Хотя бы тенты какие-то надо бы сделать. Это просто бесчеловечно", – приводит издание слова одной из женщин.
Ранее Санкт-Петербургская таможня сообщала о возможных очередях на КПП с эстонской стороны, режим работы которого с 15 июня сократился на четыре часа.
Также ведомство предупреждало о традиционных очередях перед КПП Нарва-1 в преддверии Дня России и в последующие дни. Согласно трансляции с камеры наблюдения, очередь сохранялась и в воскресенье, в понедельник днем у пункта пропуска также можно было увидеть небольшое скопление людей.
На КПП в Эстонии возникла очередь накануне Дня России
11 июня, 14:21