Сотни желающих попасть из Эстонии в Россию ночуют на улице, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Власти Эстонии сократили время работы пункта пропуска в Нарве на четыре часа.

Более сотни человек остались ждать очереди до утра, чтобы сохранить свои места.

Собравшиеся раскритиковали условия ожидания и сокращение работы погранпункта.

ТАЛЛИН, 16 июн – РИА Новости. Сотни желающих попасть из Эстонии в Россию вынуждены ночевать на улице из-за того, что власти прибалтийской республики на четыре часа сократили время работы пункта пропуска в городе Нарва, сообщает издание Сотни желающих попасть из Эстонии в Россию вынуждены ночевать на улице из-за того, что власти прибалтийской республики на четыре часа сократили время работы пункта пропуска в городе Нарва, сообщает издание Baltnews

Пешеходный пограничный пункт "Нарва-1" в понедельник впервые завершил работу по новому графику – в 19:00. Ранее пересечь границу можно было до 23:00.

"Более сотни человек остались ждать очереди до утра, чтобы сохранить свои места до открытия пункта утром", - говорится в сообщении.

Один из ожидающих рассказал, что группа из 40 человек создала список и график дежурств, чтобы не лишиться своих мест в очереди, поскольку ночью ожидаются автобусы с туристами.

Собравшиеся говорят, что сокращение работы погранпункта в летние каникулы выглядит как откровенное издевательство, особенно в таких бесчеловечных условиях ожидания. "Мы животных не оставляем под солнцем. А здесь пожилые люди, маленькие дети, больные люди. Хотя бы тенты какие-то надо бы сделать. Это просто бесчеловечно", – приводит издание слова одной из женщин.

Ранее Санкт-Петербургская таможня сообщала о возможных очередях на КПП с эстонской стороны, режим работы которого с 15 июня сократился на четыре часа.