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СМИ: Польша попросила Францию о помощи в расследовании по делу Эпштейна - РИА Новости, 27.07.2026
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11:13 27.07.2026
СМИ: Польша попросила Францию о помощи в расследовании по делу Эпштейна

RMF FM: Польша попросила Францию о помощи в расследовании по делу Эпштейна

© AP Photo / Jon ElswickДокументы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© AP Photo / Jon Elswick
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Польские следователи просят французских коллег о помощи в расследовании по делу Эпштейна.
  • Они направили европейский следственный ордер, чтобы получить записи и доказательства, касающиеся близкого соратника финансиста Жан-Люка Брунеля.
ВАРШАВА, 27 июл – РИА Новости. Польские следователи просят французских коллег о помощи в расследовании по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна, сообщает радиостанция RMF FM.
Уточняется, что речь идет о расследовании деятельности Жан-Люка Брунеля, французского модельного агента и близкого соратника Эпштейна, обвинявшегося в сексуальном насилии над несовершеннолетними и найденного мертвым в тюремной камере в 2022 году.
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"Польские прокуроры направили французам так называемый европейский следственный ордер. Цель состоит в том, чтобы получить от них записи и доказательства, собранные во французском расследовании, касающемся Брунеля и тех, кто с ним сотрудничал", - говорится в сообщении.
Национальная прокуратура Польши ранее начала расследование случаев вербовки малолетних для сексуальной эксплуатации в рамках дела Эпштейна. Национальная прокуратура республики сообщала в феврале, что министр юстиции, генеральный прокурор Польши Вальдемар Журек создал группу по изучению "польских следов" в деле Эпштейна.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве. Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов.
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