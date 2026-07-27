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Чакыр будет работать с молодыми судьями в России - РИА Новости Спорт, 27.07.2026
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13:39 27.07.2026 (обновлено: 14:29 27.07.2026)
Чакыр будет работать с молодыми судьями в России

Экс-судья Чакыр возглавил судейский корпус Первой лиги

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкДжюнейт Чакыр
Джюнейт Чакыр - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Джюнейт Чакыр. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Турецкий бывший судья Джюнейт Чакыр назначен куратором судейского корпуса Первой лиги и программы развития молодых арбитров РФС.
  • В его задачи войдет формирование единой системы подготовки, оценки и продвижения судей, а также выявление и сопровождение перспективных арбитров.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Турецкий бывший судья Джюнейт Чакыр назначен куратором судейского корпуса Первой лиги, а также программы развития молодых арбитров Российского футбольного союза (РФС), сообщили журналистам в пресс-службе организации.
"В его задачи войдет формирование единой системы подготовки, оценки и продвижения судей, развитие института наставничества, а также внедрение индивидуальных программ профессиональной, физической и психологической подготовки арбитров. В Первой лиге и Второй лиге Чакыр будет участвовать в управлении судейской деятельностью, заниматься назначениями, анализом матчей и обучением арбитров. Отдельным направлением станет выявление и сопровождение перспективных судей", - говорится в сообщении.
Чакыру 49 лет, он обслуживал матчи на чемпионатах мира 2014 года в Бразилии, включая игру группового этапа между сборными России и Алжира (1:1), и 2018 года в России. Также Чакыр судил финал Лиги чемпионов сезона-2014/15 между испанской "Барселоной" и итальянским "Ювентусом" (3:1). В 2023 году турок вошел в состав эксперт экспертно-судейской комиссии РФС.
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