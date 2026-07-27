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Глава Рособрнадзора исключил возможность отмены ЕГЭ в 2027 году - РИА Новости, 27.07.2026
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02:08 27.07.2026
Глава Рособрнадзора исключил возможность отмены ЕГЭ в 2027 году

Глава Рособрнадзора Музаев исключил возможность отмены ЕГЭ в 2027 году

© РИА Новости / Нина ЗотинаАнзор Музаев
Анзор Музаев - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
Анзор Музаев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Единый государственный экзамен в 2027 году состоится, отмены аттестации не планируется.
  • Глава Рособрнадзора Анзор Музаев отметил, что о серьезных изменениях в ЕГЭ школьникам сообщают заранее.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Единый государственный экзамен в 2027 году состоится, отмены аттестации не планируется, заявил РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
"Конечно, ЕГЭ-2027 состоится", - сказал Музаев, добавив, что отмены аттестации не планируется.
ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
В Госдуме предложили засчитывать лучший результат при пересдаче ЕГЭ
22 июля, 11:32
Глава Рособрнадзора отметил, что о серьезных изменениях в ЕГЭ школьникам сообщают заранее, чтобы девятиклассники знали, что их ожидает через два года.
Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что экзаменационная кампания 2026 года прошла в штатном режиме, без серьезных сбоев.
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17 июля, 20:06
 
ОбществоРоссияАнзор МузаевСергей КравцовФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
 
 
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