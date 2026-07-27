Американец с российским паспортом Менелл перешел в "Шанхайские драконы"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- "Шанхайские драконы" заключили контракт с американским защитником Бреннаном Менеллом, имеющим российское гражданство.
- Соглашение с игроком рассчитано на один год.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. "Шанхайские драконы" заключили контракт с американским защитником Бреннаном Менеллом, имеющим российское гражданство, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Соглашение с игроком рассчитано на один год. В прошлом сезоне Менелл провел 60 матчей за петербургский СКА с учетом плей-офф и набрал 18 очков (9 голов + 9 передач).
Менеллу 29 лет. Он выступал за СКА с 2025 года, а до этого в КХЛ представлял московское и минское "Динамо". Всего на его счету 171 очко (29+142) в лиге. Кроме того, в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) защитник играл за "Миннесоту Уайлд". В 2023 году Менелл получил российское гражданство.
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