Американец с российским паспортом Менелл перешел в "Шанхайские драконы"

Соглашение с игроком рассчитано на один год. В прошлом сезоне Менелл провел 60 матчей за петербургский СКА с учетом плей-офф и набрал 18 очков (9 голов + 9 передач).

Менеллу 29 лет. Он выступал за СКА с 2025 года, а до этого в КХЛ представлял московское и минское "Динамо". Всего на его счету 171 очко (29+142) в лиге. Кроме того, в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) защитник играл за "Миннесоту Уайлд". В 2023 году Менелл получил российское гражданство.