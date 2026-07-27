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Американец с российским паспортом Менелл перешел в "Шанхайские драконы" - РИА Новости Спорт, 27.07.2026
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Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
17:04 27.07.2026
Американец с российским паспортом Менелл перешел в "Шанхайские драконы"

"Шанхайские драконы" подписали контракт с американским защитником Менеллом

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкБреннан Менелл
Бреннан Менелл - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Бреннан Менелл . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Шанхайские драконы" заключили контракт с американским защитником Бреннаном Менеллом, имеющим российское гражданство.
  • Соглашение с игроком рассчитано на один год.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. "Шанхайские драконы" заключили контракт с американским защитником Бреннаном Менеллом, имеющим российское гражданство, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Соглашение с игроком рассчитано на один год. В прошлом сезоне Менелл провел 60 матчей за петербургский СКА с учетом плей-офф и набрал 18 очков (9 голов + 9 передач).
Менеллу 29 лет. Он выступал за СКА с 2025 года, а до этого в КХЛ представлял московское и минское "Динамо". Всего на его счету 171 очко (29+142) в лиге. Кроме того, в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) защитник играл за "Миннесоту Уайлд". В 2023 году Менелл получил российское гражданство.
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ХоккейШанхайские драконыКХЛ 2025-2026Бреннан Менелл
 
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