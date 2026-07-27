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В ЛНР почтили память детей, погибших из-за агрессии Киева в Донбассе - РИА Новости, 27.07.2026
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17:25 27.07.2026 (обновлено: 17:26 27.07.2026)
В ЛНР почтили память детей, погибших из-за агрессии Киева в Донбассе

В Луганске почтили память погибших от агрессии киевского режима в Донбассе детей

© Фото : КСВО ЛНРАкция-реквием в память о детях-жертвах войны в Донбассе в ЛНР
Акция-реквием в память о детях-жертвах войны в Донбассе в ЛНР - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© Фото : КСВО ЛНР
Акция-реквием в память о детях-жертвах войны в Донбассе в ЛНР
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Луганске почтили память детей, погибших от агрессии Киева в Донбассе.
  • Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что с 2014 года в республике 76 детей погибли и 314 были ранены в результате действий украинской армии.
ЛУГАНСК, 27 июл – РИА Новости. Активисты, представители молодежных организаций и власти ЛНР в Луганске почтили память детей, погибших от агрессии Киева в Донбассе, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что 314 детей были ранены, 76 погибли в республике с 2014 года в результате действий украинской армии.
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Присутствующие возложили цветы и игрушки к мемориалу "Погибшим детям Луганщины", запустили в небо белые шары и почтили жертв конфликта в Донбассе минутой молчания.
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"Сегодня, 27 июля в 12.00 в каждом регионе Российской Федерации по инициативе Ассоциации ветеранов специальной военной операции и Комитета семей воинов Отечества проходит акция в память о погибших детях Донбасса. Это трагедия и боль всей нашей большой страны, и наша цель, чтобы ни один ребенок больше не погибал", - заявила руководитель Комитета семей воинов Отечества ЛНР Юлия Кожевникова.
Первый замруководителя администрации главы ЛНР Анна Рослякова подчеркнула, что люди собрались почтить память погибших детей, несмотря на сложную оперативную обстановку.
"Люди, которые отдают преступные приказы и их исполняют, должны в первую очередь задуматься о том, куда летят эти снаряды. Сегодня сложная оперативная обстановка, мы неоднократно слышали сирены в Луганске и других муниципалитетах республики, но несмотря на это много людей сегодня собралось", - сказала Рослякова журналистам.
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