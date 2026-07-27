В ЛНР почтили память детей, погибших из-за агрессии Киева в Донбассе

"Сегодня, 27 июля в 12.00 в каждом регионе Российской Федерации по инициативе Ассоциации ветеранов специальной военной операции и Комитета семей воинов Отечества проходит акция в память о погибших детях Донбасса. Это трагедия и боль всей нашей большой страны, и наша цель, чтобы ни один ребенок больше не погибал", - заявила руководитель Комитета семей воинов Отечества ЛНР Юлия Кожевникова.

"Люди, которые отдают преступные приказы и их исполняют, должны в первую очередь задуматься о том, куда летят эти снаряды. Сегодня сложная оперативная обстановка, мы неоднократно слышали сирены в Луганске и других муниципалитетах республики, но несмотря на это много людей сегодня собралось", - сказала Рослякова журналистам.