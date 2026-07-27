В Дагестане возбудили дело после гибели девочки-подростка в ДТП

"Прокуратурой города Дербента поставлен на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), по факту ДТП, в результате которого погибла 13-летняя девочка", – говорится в сообщении.