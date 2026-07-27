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В Дагестане возбудили дело после гибели девочки-подростка в ДТП - РИА Новости, 27.07.2026
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22:26 27.07.2026
В Дагестане возбудили дело после гибели девочки-подростка в ДТП

В Дагестане возбудили дело после гибели девочки из ХМАО в ДТП

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Дагестане автомобиль совершил наезд на 13-летнюю девочку из ХМАО, которая стояла на обочине дороги, в результате чего она скончалась на месте.
  • Прокуратура Дербента поставила на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту ДТП.
МАХАЧКАЛА, 27 июл - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбуждено после гибели девочки-подростка из Ханты-Мансийского автономного округа в результате наезда автомобиля в Дагестане, сообщили в прокуратуре республики.
Ранее в следственном управлении СК России по Дагестану сообщили, что в понедельник в селе Хазар Дербентского района жительница Москвы, управляя автомобилем "Киа", совершила наезд на 13-летнюю девочку из ХМАО, стоявшую на обочине дороги. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.
"Прокуратурой города Дербента поставлен на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), по факту ДТП, в результате которого погибла 13-летняя девочка", – говорится в сообщении.
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ПроисшествияРеспублика ДагестанРоссияХанты-Мансийский автономный округСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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