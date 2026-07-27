В Дагестане возбудили дело после гибели девочки-подростка в ДТП

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Дагестане автомобиль совершил наезд на 13-летнюю девочку из ХМАО, которая стояла на обочине дороги, в результате чего она скончалась на месте.
- Прокуратура Дербента поставила на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту ДТП.
МАХАЧКАЛА, 27 июл - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбуждено после гибели девочки-подростка из Ханты-Мансийского автономного округа в результате наезда автомобиля в Дагестане, сообщили в прокуратуре республики.
"Прокуратурой города Дербента поставлен на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), по факту ДТП, в результате которого погибла 13-летняя девочка", – говорится в сообщении.