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В Дагестане девочка погибла из-за наезда автомобиля с женщиной из Москвы - РИА Новости, 27.07.2026
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15:12 27.07.2026
В Дагестане девочка погибла из-за наезда автомобиля с женщиной из Москвы

В Дагестане девочка погибла в результате наезда автомобиля с жительницей Москвы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Дагестане в результате наезда автомобиля погибла 13-летняя девочка из Ханты-Мансийского автономного округа.
  • ДТП произошло в селе Хазар Дербентского района в понедельник примерно в 13:00 мск.
МАХАЧКАЛА, 27 июл - РИА Новости. Девочка из Ханты-Мансийского автономного округа погибла в Дагестане в результате наезда автомобиля, за рулем которого была жительница Москвы, сообщили в МВД по республике.
По данным ведомства, ДТП произошло в понедельник примерно в 13.00 мск в селе Хазар Дербентского района.
"Жительница Москвы, управляя автомобилем КИА, совершила наезд на 13-летнюю девочку, жительницу ХМАО, стоявшую на обочине дороги. В результате ДТП несовершеннолетняя от полученных тяжких телесных повреждений скончалась на месте происшествия", – говорится в сообщении.
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