В Дагестане девочка погибла из-за наезда автомобиля с женщиной из Москвы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Дагестане в результате наезда автомобиля погибла 13-летняя девочка из Ханты-Мансийского автономного округа.
- ДТП произошло в селе Хазар Дербентского района в понедельник примерно в 13:00 мск.
МАХАЧКАЛА, 27 июл - РИА Новости. Девочка из Ханты-Мансийского автономного округа погибла в Дагестане в результате наезда автомобиля, за рулем которого была жительница Москвы, сообщили в МВД по республике.
По данным ведомства, ДТП произошло в понедельник примерно в 13.00 мск в селе Хазар Дербентского района.
"Жительница Москвы, управляя автомобилем КИА, совершила наезд на 13-летнюю девочку, жительницу ХМАО, стоявшую на обочине дороги. В результате ДТП несовершеннолетняя от полученных тяжких телесных повреждений скончалась на месте происшествия", – говорится в сообщении.
В Дагестане четырехлетний ребенок погиб в ДТП
26 июля, 02:12