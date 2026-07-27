Гол игрока Кабо-Верде в ворота Аргентины признали лучшим на ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Гол защитника сборной Кабо-Верде Сидни Лопеша Кабрала в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу против команды Аргентины признан лучшим на турнире по итогам голосования болельщиков.
- На награду помимо Кабрала претендовали игроки из Новой Зеландии, Франции, Аргентины, Гаити, Боснии и Герцеговины, Японии, Узбекистана, Норвегии, Англии, Испании и других стран.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Гол защитника сборной Кабо-Верде Сидни Лопеша Кабрала в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу против команды Аргентины признан лучшим на турнире по итогам голосования болельщиков, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Сборная Кабо-Верде 3 июля уступила аргентинцам в дополнительное время - 2:3. Гол Кабрала на 103-й сделал счет 2:2.
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"Пушечный удар "акулы" ("синие акулы" - прозвище сборной Кабо-Верде - прим. ред.). Действующие чемпионы мира были ошеломлены в дополнительное время этим великолепным ударом с угла штрафной площади в верхний угол ворот", - говорится в описании на сайте ФИФА.
Помимо Кабрала, на награду претендовали Элайджа Джаст (Новая Зеландия), Килиан Мбаппе (Франция), Лионель Месси (Аргентина), Вильсон Изидор (Гаити), Керим Алайбегович (Босния и Герцеговина), Дайдзэн Маэда (Япония), Элдор Шомуродов (Узбекистан), Эрлинг Холанд (Норвегия), Хулиан Альварес (Аргентина), Джуд Беллингем (Англия) и Ферран Торрес (Испания).
Кабралу 23 года, на его счету 12 матчей и 3 гола за национальную команду. На клубном уровне защитник представляет турецкий "Трабзонспор".