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CAS в августе проведет слушание по иску "Ахмата" к "Гремио" и Камило - РИА Новости Спорт, 27.07.2026
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CAS в августе проведет слушание по иску "Ахмата" к "Гремио" и Камило

CAS 19 августа проведет слушание по иску "Ахмата" к "Гремио" и футболисту Камило

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСпортивный арбитражный суд в Лозанне
Спортивный арбитражный суд в Лозанне - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • 19 августа Спортивный арбитражный суд (CAS) проведет слушание по иску грозненского «Ахмата» в отношении бывшего футболиста команды Камило и бразильского «Гремио».
  • Камило перешел в «Ахмат» из французского «Лиона» в августе 2023 года, а зимой 2025 года подписал контракт с «Гремио», не прибыв на сбор команды в Турцию.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Спортивный арбитражный суд (CAS) 19 августа проведет слушание по поводу иска грозненского "Ахмата" в отношении бывшего футболиста команды Камило и бразильского "Гремио", сообщается на сайте организации.
В августе 2023 года Камило перешел в "Ахмат" из французского "Лиона". Зимой 2025 года бразильский полузащитник не прибыл на сбор команды в Турцию, после чего стало известно, что он подписал контракт с "Гремио". В январе футболист на правах аренды перешел из "Гремио" в бразильский "Шапекоэнсе".
Камило 27 лет. За "Ахмат" он провел 50 матчей и забил один мяч.
Ранее в июле Международная федерация футбола (ФИФА) сообщила, что наложила трансферный бан на "Ахмат". Ограничения были наложены 14 июля и будут сняты после устранения причин, которые не уточняются. В воскресенье генеральный директор клуба Ахмед Айдамиров заявил РИА Новости, что "Ахмат" подал иск в CAS в связи с санкциями.
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