CAS в августе проведет слушание по иску "Ахмата" к "Гремио" и Камило

Камило 27 лет. За "Ахмат" он провел 50 матчей и забил один мяч.

Ранее в июле Международная федерация футбола (ФИФА) сообщила, что наложила трансферный бан на "Ахмат". Ограничения были наложены 14 июля и будут сняты после устранения причин, которые не уточняются. В воскресенье генеральный директор клуба Ахмед Айдамиров заявил РИА Новости, что "Ахмат" подал иск в CAS в связи с санкциями.