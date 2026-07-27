CAS в августе проведет слушание по иску "Ахмата" к "Гремио" и Камило

Краткий пересказ от РИА ИИ
- 19 августа Спортивный арбитражный суд (CAS) проведет слушание по иску грозненского «Ахмата» в отношении бывшего футболиста команды Камило и бразильского «Гремио».
- Камило перешел в «Ахмат» из французского «Лиона» в августе 2023 года, а зимой 2025 года подписал контракт с «Гремио», не прибыв на сбор команды в Турцию.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Спортивный арбитражный суд (CAS) 19 августа проведет слушание по поводу иска грозненского "Ахмата" в отношении бывшего футболиста команды Камило и бразильского "Гремио", сообщается на сайте организации.
Камило 27 лет. За "Ахмат" он провел 50 матчей и забил один мяч.
Ранее в июле Международная федерация футбола (ФИФА) сообщила, что наложила трансферный бан на "Ахмат". Ограничения были наложены 14 июля и будут сняты после устранения причин, которые не уточняются. В воскресенье генеральный директор клуба Ахмед Айдамиров заявил РИА Новости, что "Ахмат" подал иск в CAS в связи с санкциями.