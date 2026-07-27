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Си Цзиньпин призвал продвигать развитие сотрудничества БРИКС - РИА Новости, 27.07.2026
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06:53 27.07.2026
Си Цзиньпин призвал продвигать развитие сотрудничества БРИКС

Си Цзиньпин: Китай и Бразилия должны продвигать расширенное сотрудничество БРИКС

© AP Photo / Andy WongПредседатель КНР Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© AP Photo / Andy Wong
Председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости совместного продвижения качественного развития сотрудничества БРИКС с Бразилией.
  • Си Цзиньпин подчеркнул важность достижения новых практических результатов и открытия новой страницы в укреплении солидарности и самостоятельного развития стран Глобального Юга.
  • Глава КНР отметил поддержку суверенитета и независимости Бразилии, а также ее вклада в поддержание мира и стабильности.
ПЕКИН, 27 июл - РИА Новости. Китай и Бразилия должны совместно продвигать качественное развитие расширенного сотрудничества БРИКС, заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время телефонного разговора с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой в понедельник.
"Обе стороны должны совместно содействовать качественному развитию расширенного сотрудничества БРИКС, придерживаться верного направления сотрудничества, сохранять единство", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.
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Си Цзиньпин подчеркнул необходимость добиться новых практических результатов и открыть новую страницу в укреплении солидарности и самостоятельного развития стран Глобального Юга.
Глава КНР также отметил, что Пекин поддерживает Бразилию в защите ее государственного суверенитета и независимости, выступает против внешнего вмешательства и поддерживает вклад Бразилии в поддержание мира и стабильности в регионе и во всём мире.
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