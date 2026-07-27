Си Цзиньпин призвал продвигать развитие сотрудничества БРИКС

ПЕКИН, 27 июл - РИА Новости. Китай и Бразилия должны совместно продвигать качественное развитие расширенного сотрудничества БРИКС, заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время телефонного разговора с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой в понедельник.

Глава КНР также отметил, что Пекин поддерживает Бразилию в защите ее государственного суверенитета и независимости, выступает против внешнего вмешательства и поддерживает вклад Бразилии в поддержание мира и стабильности в регионе и во всём мире.