Краткий пересказ от РИА ИИ
- Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости совместного продвижения качественного развития сотрудничества БРИКС с Бразилией.
- Си Цзиньпин подчеркнул важность достижения новых практических результатов и открытия новой страницы в укреплении солидарности и самостоятельного развития стран Глобального Юга.
- Глава КНР отметил поддержку суверенитета и независимости Бразилии, а также ее вклада в поддержание мира и стабильности.
ПЕКИН, 27 июл - РИА Новости. Китай и Бразилия должны совместно продвигать качественное развитие расширенного сотрудничества БРИКС, заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время телефонного разговора с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой в понедельник.
Си Цзиньпин подчеркнул необходимость добиться новых практических результатов и открыть новую страницу в укреплении солидарности и самостоятельного развития стран Глобального Юга.
Глава КНР также отметил, что Пекин поддерживает Бразилию в защите ее государственного суверенитета и независимости, выступает против внешнего вмешательства и поддерживает вклад Бразилии в поддержание мира и стабильности в регионе и во всём мире.
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10 февраля, 07:01