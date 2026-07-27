В Петербурге ликвидировали последствия ударов украинских беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что последствия удара БПЛА по объектам гражданской инфраструктуры на Московском шоссе ликвидированы.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Последствия удара БПЛА по объектам гражданской инфраструктуры Петербурга ликвидированы, сообщил губернатор города Александр Беглов.
"На минувшей неделе украинские нацисты нанесли удар по гражданским объектам города. Силы МЧС и силового блока ликвидировали последствия", - сказал Беглов в эфире "Радио России Санкт-Петербург".
Он подчеркнул, что враг не сможет запугать граждан и сломать их единство.