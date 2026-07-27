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В Петербурге ликвидировали последствия ударов украинских беспилотников - РИА Новости, 27.07.2026
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19:25 27.07.2026
В Петербурге ликвидировали последствия ударов украинских беспилотников

Беглов: последствия удара вражеских БПЛА в Петербурге ликвидированы

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкНабережная Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге
Набережная Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Набережная Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что последствия удара БПЛА по объектам гражданской инфраструктуры на Московском шоссе ликвидированы.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Последствия удара БПЛА по объектам гражданской инфраструктуры Петербурга ликвидированы, сообщил губернатор города Александр Беглов.
Ранее Беглов сообщал, что в пятницу утром Петербург подвергся атаке беспилотников. Удар пришелся на объекты гражданской инфраструктуры на Московском шоссе. Открытое горение ликвидировали вечером того же дня, уточнял позднее губернатор.
"На минувшей неделе украинские нацисты нанесли удар по гражданским объектам города. Силы МЧС и силового блока ликвидировали последствия", - сказал Беглов в эфире "Радио России Санкт-Петербург".
Он подчеркнул, что враг не сможет запугать граждан и сломать их единство.
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Санкт-ПетербургАлександр БегловМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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