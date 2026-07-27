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Беженка из Латвии рассказала, на что хватает средней зарплаты в Европе - РИА Новости, 27.07.2026
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01:55 27.07.2026 (обновлено: 07:41 27.07.2026)
Беженка из Латвии рассказала, на что хватает средней зарплаты в Европе

Беженка Елизавета: средней зарплаты в Европе хватает лишь на овощи и коммуналку

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкКонсервы с латвийскими шпротами в супермаркете в Москве
Консервы с латвийскими шпротами в супермаркете в Москве - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Елизавета переехала из Риги в Россию в 2025 году из-за разгула русофобии.
  • По ее словам, средней зарплаты в Европе хватает только на оплату овощей и коммунальных услуг.
  • Уроженцы Латвии сталкиваются с ограничениями и бюрократией при устройстве на работу в других странах Евросоюза.
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Средней зарплаты в Европе хватает только на оплату овощей и коммунальных услуг, сообщила РИА Новости беженка из Латвии Елизавета.
"Из-за пандемии ковида, а потом санкций против России жизнь в Европе стала очень дорогой. Даже если человеку повезло и он зарабатывает ту самую среднюю зарплату от 550 евро в месяц, то он должен тратить все деньги на овощи, молочные продукты, газ, электричество и отопление", — рассказала она.
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При этом несмотря на официальное право работать в любой стране Евросоюза на деле уроженцы Латвии сталкиваются со множеством ограничений, добавила беженка.
«
"Из-за большого потока мигрантов многие большие европейские страны ужесточают условия для устройства на работу, и, несмотря на европейский паспорт, бюрократия никуда не пропадает, а также встречается очень много работы с плохими условиями труда и низкой зарплатой", — пояснила Елизавета.
Она также посетовала, что высокие цены на продукты в Европе не гарантируют их качество и натуральность.
"Действительно, много лет назад можно было говорить о той же немецкой обуви хорошего качества. Но прошло время, производства переехали в другие страны, и качество упало, а высокая цена осталась", — поделилась собеседница агентства.
На прошлой неделе Елизавета сообщила РИА Новости, что переехала из Риги в Псков в 2025 году из-за разгула русофобии в Прибалтике.
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