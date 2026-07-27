Полузащитник "Ньюкасла" Барнс подписал долгосрочный контракт с клубом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Ньюкасл» продлил контракт с полузащитником Харви Барнсом.
- Новое соглашение с 28-летним игроком носит долгосрочный характер, при этом предыдущий контракт Барнса был рассчитан еще на два сезона.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. "Ньюкасл" продлил контракт с полузащитником Харви Барнсом, сообщается на сайте футбольного клуба.
Новое соглашение с 28-летним игроком носит долгосрочный характер. Предыдущий контракт Барнса был рассчитан еще на два сезона.
В прошлом сезоне Барнс установил личный рекорд результативности, забив 16 мячей в 57 матчах в различных турнирах. Всего в составе "Ньюкасла" полузащитник провел 120 матчей, в которых забил 30 голов.