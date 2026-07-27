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Полузащитник "Ньюкасла" Барнс подписал долгосрочный контракт с клубом - РИА Новости Спорт, 27.07.2026
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Футбол
 
21:32 27.07.2026
Полузащитник "Ньюкасла" Барнс подписал долгосрочный контракт с клубом

Полузащитник "Ньюкасла" Барнс подписал долгосрочный контракт с футбольным клубом

© пресс-служба клуба "Лестер"Харви Барнс
Харви Барнс - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© пресс-служба клуба "Лестер"
Харви Барнс. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Ньюкасл» продлил контракт с полузащитником Харви Барнсом.
  • Новое соглашение с 28-летним игроком носит долгосрочный характер, при этом предыдущий контракт Барнса был рассчитан еще на два сезона.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. "Ньюкасл" продлил контракт с полузащитником Харви Барнсом, сообщается на сайте футбольного клуба.
Новое соглашение с 28-летним игроком носит долгосрочный характер. Предыдущий контракт Барнса был рассчитан еще на два сезона.
В прошлом сезоне Барнс установил личный рекорд результативности, забив 16 мячей в 57 матчах в различных турнирах. Всего в составе "Ньюкасла" полузащитник провел 120 матчей, в которых забил 30 голов.
Барнс перешел в "Ньюкасл" летом 2023 года из "Лестера", с которым стал обладателем Кубка и Суперкубка Англии. В составе "сорок" полузащитник завоевал Кубок английской лиги. Также на счету Барнса два матча за сборную Англии.
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