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Армения может лишиться 80 процентов доходов от экспорта молочной продукции - РИА Новости, 27.07.2026
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04:51 27.07.2026 (обновлено: 05:16 27.07.2026)
Армения может лишиться 80 процентов доходов от экспорта молочной продукции

Армения лишится 80% доходов от экспорта молочных продуктов, потеряв рынок России

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкВид на город Ереван в Армении
Вид на город Ереван в Армении - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Вид на город Ереван в Армении. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский рынок обеспечил 79,3% прибыли от продаж армянской молочной продукции в 2025 году.
  • Россельхознадзор временно ограничит поставки этих товаров с 27 июля.
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Армения лишится почти 80% доходов от экспорта молочной продукции, если потеряет возможность поставлять ее России, выяснило РИА Новости, изучив данные национальных статслужб.
На отечественный рынок пришлось 16 миллионов долларов продаж этой продукции или 79,3% прибыли. При этом общий объем экспорта сыра, молока, сливочного масла, яиц и других товаров категории составил у закавказской республики 20,2 миллиона долларов.
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Среди других лидеров среди импортеров ее молочки числятся:
  • США (2,2 миллиона долларов):
  • Белоруссия (786,3 тысячи долларов);
  • Грузия (745,9 тысячи долларов).
В пятницу Россельхознадзор сообщил, что с 27 июля временно ограничит поставки молочной продукции из Армении.
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