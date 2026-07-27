Армения может лишиться 80 процентов доходов от экспорта молочной продукции

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский рынок обеспечил 79,3% прибыли от продаж армянской молочной продукции в 2025 году.
- Россельхознадзор временно ограничит поставки этих товаров с 27 июля.
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Армения лишится почти 80% доходов от экспорта молочной продукции, если потеряет возможность поставлять ее России, выяснило РИА Новости, изучив данные национальных статслужб.
На отечественный рынок пришлось 16 миллионов долларов продаж этой продукции или 79,3% прибыли. При этом общий объем экспорта сыра, молока, сливочного масла, яиц и других товаров категории составил у закавказской республики 20,2 миллиона долларов.
Среди других лидеров среди импортеров ее молочки числятся:
- США (2,2 миллиона долларов):
- Белоруссия (786,3 тысячи долларов);
- Грузия (745,9 тысячи долларов).
В пятницу Россельхознадзор сообщил, что с 27 июля временно ограничит поставки молочной продукции из Армении.