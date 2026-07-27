Армения может лишиться 80 процентов доходов от экспорта молочной продукции

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Армения лишится почти 80% доходов от экспорта молочной продукции, если потеряет возможность поставлять ее России, выяснило РИА Новости, изучив данные национальных статслужб.

На отечественный рынок пришлось 16 миллионов долларов продаж этой продукции или 79,3% прибыли. При этом общий объем экспорта сыра, молока, сливочного масла, яиц и других товаров категории составил у закавказской республики 20,2 миллиона долларов.