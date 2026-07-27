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CAS подтвердил получение иска от "Ахмата" против ФИФА - РИА Новости Спорт, 27.07.2026
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Футбол
 
19:40 27.07.2026
CAS подтвердил получение иска от "Ахмата" против ФИФА

CAS подтвердил получение иска от "Ахмата" по поводу трансферного бана ФИФА

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСпортивный арбитражный суд в Лозанне.
Спортивный арбитражный суд в Лозанне. - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международная федерация футбола (ФИФА) наложила запрет на «Ахмат» на регистрацию новичков.
  • «Ахмат» подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) в связи с запретом.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Спортивный арбитражный суд (CAS) получил иск от грозненского "Ахмата" по поводу запрета на регистрацию новичков со стороны Международной федерации футбола (ФИФА), сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
ФИФА 16 июля наложила запрет на "Ахмат" на регистрацию новичков. Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров 26 июля сообщил РИА Новости, что клуб отправил в CAS иск в связи с запретом.
«
"CAS подтверждает получение апелляции "Ахмата", которая касается международного запрета на регистрацию новых игроков, поданной 24 июля 2026 года. В данное время стороны обмениваются письменными заявлениями. Если слушание будет запланировано, оно появится в списке рассматриваемых дел, который обновляется раз в две недели", - сообщили в CAS.
Александр Соболев - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
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ФутболСпортивный арбитражный суд (CAS)Международная федерация футбола (ФИФА)Спорт
 
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