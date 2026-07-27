CAS подтвердил получение иска от "Ахмата" против ФИФА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Международная федерация футбола (ФИФА) наложила запрет на «Ахмат» на регистрацию новичков.
- «Ахмат» подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) в связи с запретом.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Спортивный арбитражный суд (CAS) получил иск от грозненского "Ахмата" по поводу запрета на регистрацию новичков со стороны Международной федерации футбола (ФИФА), сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
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"CAS подтверждает получение апелляции "Ахмата", которая касается международного запрета на регистрацию новых игроков, поданной 24 июля 2026 года. В данное время стороны обмениваются письменными заявлениями. Если слушание будет запланировано, оно появится в списке рассматриваемых дел, который обновляется раз в две недели", - сообщили в CAS.
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