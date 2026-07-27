CAS подтвердил получение иска от "Ахмата" против ФИФА

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"CAS подтверждает получение апелляции "Ахмата", которая касается международного запрета на регистрацию новых игроков, поданной 24 июля 2026 года. В данное время стороны обмениваются письменными заявлениями. Если слушание будет запланировано, оно появится в списке рассматриваемых дел, который обновляется раз в две недели", - сообщили в CAS.