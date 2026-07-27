"Ак Барс" продлил контракт с Биляловым

Билялов выступает за "Ак Барс" с 2019 года и является рекордсменом клуба по количеству матчей в КХЛ среди вратарей. Также в лиге голкипер защищал цвета рижского "Динамо" и ханты-мансийской "Югры". В составе сборной России он стал серебряным призером Олимпийских игр 2022 года в Пекине.