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"Ак Барс" продлил контракт с Биляловым - РИА Новости Спорт, 27.07.2026
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Хоккей
 
16:00 27.07.2026 (обновлено: 16:07 27.07.2026)
"Ак Барс" продлил контракт с Биляловым

"Ак Барс" продлил контракт с вратарем Тимуром Биляловым на два сезона

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВратарь "Ак Барса" Тимур Билялов
Вратарь Ак Барса Тимур Билялов - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Вратарь "Ак Барса" Тимур Билялов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Казанский "Ак Барс" продлил контракт с голкипером Тимуром Биляловым на два сезона.
  • В минувшем регулярном чемпионате КХЛ Билялов провел 47 матчей, одержав 25 побед, а в Кубке Гагарина отразил 92,8% бросков и дошел с командой до финала.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Казанский "Ак Барс" продлил контракт с голкипером Тимуром Биляловым, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Новое соглашение с 31-летним вратарем рассчитано на два сезона.
В минувшем регулярном чемпионате КХЛ Билялов провел 47 матчей, одержал 25 побед, завершив сезон с коэффициентом надежности 2,35 и 91,9% отраженных бросков. В Кубке Гагарина голкипер сыграл 18 встреч, отразив 92,8% бросков, и вместе с командой дошел до финала, где "Ак Барс" уступил ярославскому "Локомотиву".
Билялов выступает за "Ак Барс" с 2019 года и является рекордсменом клуба по количеству матчей в КХЛ среди вратарей. Также в лиге голкипер защищал цвета рижского "Динамо" и ханты-мансийской "Югры". В составе сборной России он стал серебряным призером Олимпийских игр 2022 года в Пекине.
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