"Ак Барс" продлил контракт с Биляловым

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Казанский "Ак Барс" продлил контракт с голкипером Тимуром Биляловым на два сезона.
- В минувшем регулярном чемпионате КХЛ Билялов провел 47 матчей, одержав 25 побед, а в Кубке Гагарина отразил 92,8% бросков и дошел с командой до финала.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Казанский "Ак Барс" продлил контракт с голкипером Тимуром Биляловым, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Новое соглашение с 31-летним вратарем рассчитано на два сезона.
В минувшем регулярном чемпионате КХЛ Билялов провел 47 матчей, одержал 25 побед, завершив сезон с коэффициентом надежности 2,35 и 91,9% отраженных бросков. В Кубке Гагарина голкипер сыграл 18 встреч, отразив 92,8% бросков, и вместе с командой дошел до финала, где "Ак Барс" уступил ярославскому "Локомотиву".
Билялов выступает за "Ак Барс" с 2019 года и является рекордсменом клуба по количеству матчей в КХЛ среди вратарей. Также в лиге голкипер защищал цвета рижского "Динамо" и ханты-мансийской "Югры". В составе сборной России он стал серебряным призером Олимпийских игр 2022 года в Пекине.
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