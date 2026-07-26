В Кривом Роге прогремел взрыв

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Кривом Роге Днепропетровской области на Украине вновь прогремел взрыв.
- Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит лишь в части Днепропетровской области.
МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Взрыв вновь прогремел в воскресенье в Кривом Роге Днепропетровской области на Украине, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Ранее этот же телеканал сообщал о взрывах в Кривом Роге.
"В Кривом Роге снова слышен звук взрыва", - говорится в Telegram-канале "Общественного".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит лишь в части Днепропетровской области.
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22 июня 2022, 17:18