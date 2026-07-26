В Кривом Роге прогремел новый взрыв

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Кривом Роге на Украине прогремел второй за день взрыв.
- Воздушная тревога объявлена лишь в части Днепропетровской области.
МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Взрыв вновь прогремел в воскресенье в Кривом Роге в Днепропетровской области на Украине, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Ранее этот же телеканал сообщал о взрыве в Кривом Роге.
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"В Кривом Роге второй раз за день слышен звук взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена лишь в части Днепропетровской области.
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