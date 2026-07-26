В Кривом Роге прогремел взрыв

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Кривом Роге Днепропетровской области на Украине прогремел взрыв.
- Воздушная тревога объявлена лишь в части Днепропетровской области.
МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Взрыв прогремел в воскресенье в Кривом Роге Днепропетровской области на Украине, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В Кривом Роге были слышны звуки взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена лишь в части Днепропетровской области.