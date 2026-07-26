ВС России поразили объекты для хранения военных грузов в порту Черноморск

"Поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения ВСУ, в порту Черноморск Одесской области", — заявили в ведомстве.

В отличие от противника, ВС России бьют исключительно по объектам, работающим на ВСУ, и предприятиям ВПК. При нанесении ударов бойцы используют высокоточное оружие и беспилотники, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.