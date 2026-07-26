ВС России поразили объекты для хранения военных грузов в порту Черноморск

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС России нанесли удары по военным объектам на Украине.
- Поражены резервуары с горюче-смазочными материалами в Черноморске и предприятия ВПК в Киеве, занимавшиеся производством БПЛА.
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. ВС России ночью нанесли удары по военным объектам в Черноморске и Киеве, сообщило Минобороны.
«
"Поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения ВСУ, в порту Черноморск Одесской области", — заявили в ведомстве.
Кроме того, армия атаковала предприятия ВПК в украинской столице, занимавшиеся производством беспилотников.
Российские войска в течение недели наносят массированные удары по украинским портам, а также целям в других частях страны.
В отличие от противника, ВС России бьют исключительно по объектам, работающим на ВСУ, и предприятиям ВПК. При нанесении ударов бойцы используют высокоточное оружие и беспилотники, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18