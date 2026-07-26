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ВС России поразили объекты для хранения военных грузов в порту Черноморск - РИА Новости, 26.07.2026
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08:02 26.07.2026 (обновлено: 11:48 26.07.2026)
ВС России поразили объекты для хранения военных грузов в порту Черноморск

МО: ВС России поразили объекты для хранения военных грузов в порту Черноморск

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские пожарные. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВС России нанесли удары по военным объектам на Украине.
  • Поражены резервуары с горюче-смазочными материалами в Черноморске и предприятия ВПК в Киеве, занимавшиеся производством БПЛА.
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. ВС России ночью нанесли удары по военным объектам в Черноморске и Киеве, сообщило Минобороны.
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"Поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения ВСУ, в порту Черноморск Одесской области", — заявили в ведомстве.
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Кроме того, армия атаковала предприятия ВПК в украинской столице, занимавшиеся производством беспилотников.
Российские войска в течение недели наносят массированные удары по украинским портам, а также целям в других частях страны.
В отличие от противника, ВС России бьют исключительно по объектам, работающим на ВСУ, и предприятиям ВПК. При нанесении ударов бойцы используют высокоточное оружие и беспилотники, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЧерноморскОдесская областьВооруженные силы УкраиныКиевВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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