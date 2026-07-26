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Турецкие волейболистки второй раз выиграли Лигу наций - РИА Новости Спорт, 26.07.2026
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Игорь Кобзарь - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Волейбол
 
16:48 26.07.2026 (обновлено: 17:14 26.07.2026)
Турецкие волейболистки второй раз выиграли Лигу наций

Турецкие волейболистки победили бразильянок и второй раз выиграли Лигу наций

© Фото : Türkiye Voleybol Federasyonu﻿Сборная Турции обыграла команду Бразилии в финале женской Лиги наций по волейболу
Сборная Турции обыграла команду Бразилии в финале женской Лиги наций по волейболу - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© Фото : Türkiye Voleybol Federasyonu﻿
Сборная Турции обыграла команду Бразилии в финале женской Лиги наций по волейболу
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Турции обыграла команду Бразилии в финале женской Лиги наций по волейболу со счетом 3-1.
  • Встреча прошла в Макао (Китай), сборная Турции во второй раз в истории выиграла Лигу наций.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Сборная Турции обыграла команду Бразилии в финале женской Лиги наций по волейболу.
Встреча прошла в Макао (Китай) и завершилась со счетом 3-1 (23:25, 25:23, 26:24, 25:21). Сборная Турции во второй раз в истории выиграла Лигу наций, ранее команда побеждала в 2023 году.
В матче за бронзу победительницы двух предыдущих розыгрышей турнира итальянки обыграли китаянок - 3-1 (25:16, 23:25, 25:22, 25:13).
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