Турецкие волейболистки второй раз выиграли Лигу наций

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Турции обыграла команду Бразилии в финале женской Лиги наций по волейболу со счетом 3-1.
- Встреча прошла в Макао (Китай), сборная Турции во второй раз в истории выиграла Лигу наций.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Сборная Турции обыграла команду Бразилии в финале женской Лиги наций по волейболу.
Встреча прошла в Макао (Китай) и завершилась со счетом 3-1 (23:25, 25:23, 26:24, 25:21). Сборная Турции во второй раз в истории выиграла Лигу наций, ранее команда побеждала в 2023 году.
В матче за бронзу победительницы двух предыдущих розыгрышей турнира итальянки обыграли китаянок - 3-1 (25:16, 23:25, 25:22, 25:13).