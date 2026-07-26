Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские военные уничтожили надувную лодку с двумя боевиками ВСУ в Днепропетровской области.
- Украинские военные ошиблись с маршрутом и вместо своих позиций вышли к району, контролируемому российскими подразделениями.
- Российские военные изъяли у уничтоженных боевиков радиостанции и мобильные телефоны с данными о маршрутах выдвижения подразделений ВСУ и передали информацию разведке.
ДОНЕЦК, 26 июл — РИА Новости. Российские военные уничтожили надувную лодку с двумя боевиками ВСУ в Днепропетровской области, изъяли у них радиостанции и телефоны с данными о маршрутах выдвижения подразделений и передали информацию разведке, сообщил РИА Новости командир роты группировки "Центр" Александр Волков.
По его словам, украинские военные ошиблись с маршрутом и вместо своих позиций вышли к району, контролируемому российскими подразделениями.
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"Противник использовал транспортное средство, такое как надувная лодка. Были сумерки, перепутали. Вместо того чтобы приплыть на помощь к своим, попал в окружение наших войск. Соответственно, был уничтожен. Транспортное средство тоже было уничтожено", — рассказал Волков.
Он добавил, что после уничтожения лодки российские военные изъяли радиостанции и мобильные телефоны, содержащие сведения о маршрутах выдвижения и захода подразделений ВСУ. Полученная информация была передана разведывательным подразделениям для дальнейшего анализа и использования при планировании действий.
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