Российские военные уничтожили надувную лодку с двумя боевиками ВСУ

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"Противник использовал транспортное средство, такое как надувная лодка. Были сумерки, перепутали. Вместо того чтобы приплыть на помощь к своим, попал в окружение наших войск. Соответственно, был уничтожен. Транспортное средство тоже было уничтожено", — рассказал Волков.