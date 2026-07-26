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Планы по развитию ВМФ будут реализованы, заявил Путин - РИА Новости, 26.07.2026
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17:49 26.07.2026 (обновлено: 17:57 26.07.2026)
Планы по развитию ВМФ будут реализованы, заявил Путин

Путин: планы по развитию ВМФ будут реализованы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин прибыл к Главному Адмиралтейству в Санкт-Петербурге
Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин прибыл к Главному Адмиралтейству в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин прибыл к Главному Адмиралтейству в Санкт-Петербурге
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Владимир Путин заявил о планах по развитию военно-морского флота.
  • Глава государства отметил, что Россия будет делать все для укрепления военно-морского флота.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Планы по развитию военно-морского флота будут, безусловно, реализованы, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в День ВМФ пообщался с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге. Он отметил, что Россия будет делать все для укрепления военно-морского флота.
"Планы по развитию флота - и дальней, и ближней морской зоны - они есть, и они, безусловно, будут реализованы", - сказал глава государства.
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