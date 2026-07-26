Планы по развитию ВМФ будут реализованы, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Владимир Путин заявил о планах по развитию военно-морского флота.
- Глава государства отметил, что Россия будет делать все для укрепления военно-морского флота.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Планы по развитию военно-морского флота будут, безусловно, реализованы, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в День ВМФ пообщался с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге. Он отметил, что Россия будет делать все для укрепления военно-морского флота.
"Планы по развитию флота - и дальней, и ближней морской зоны - они есть, и они, безусловно, будут реализованы", - сказал глава государства.