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Путин пообщался с военными моряками в День ВМФ - РИА Новости, 26.07.2026
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17:44 26.07.2026 (обновлено: 19:06 26.07.2026)
Путин пообщался с военными моряками в День ВМФ

Путин провел встречу с военными моряками в Петербурге в День ВМФ РФ

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин на праздничном приеме в Главном Адмиралтействе в Санкт-Петербурге в честь Дня Военно-морского флота
Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин на праздничном приеме в Главном Адмиралтействе в Санкт-Петербурге в честь Дня Военно-морского флота - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин на праздничном приеме в Главном Адмиралтействе в Санкт-Петербурге в честь Дня Военно-морского флота
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин пообщался с военными моряками в Главном Адмиралтействе в Санкт-Петербурге в День Военно-морского флота России.
  • Перед этим президент заслушал доклады командующих флотами по видеосвязи и вручил военным государственные награды.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в День Военно-морского флота России пообщался с военными моряками за чашкой чая в Главном Адмиралтействе в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.
День Военно-морского флота России в этом году отмечается 26 июля.
Ранее президент прибыл в Главное Адмиралтейство, его торжественно встретила рота Почетного караула.
Также президент по видеосвязи заслушал доклады командующих Тихоокеанским, Северным, Балтийским флотами, Каспийской флотилией и Черноморским флотом об оперативной обстановке и выполняемых задачах. Затем глава государства вручил военным государственные награды.
День ВМФ - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
День ВМФ в 2026 году: история и традиции праздника
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