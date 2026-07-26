Путин пообщался с военными моряками в День ВМФ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин пообщался с военными моряками в Главном Адмиралтействе в Санкт-Петербурге в День Военно-морского флота России.
- Перед этим президент заслушал доклады командующих флотами по видеосвязи и вручил военным государственные награды.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в День Военно-морского флота России пообщался с военными моряками за чашкой чая в Главном Адмиралтействе в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.
День Военно-морского флота России в этом году отмечается 26 июля.
Ранее президент прибыл в Главное Адмиралтейство, его торжественно встретила рота Почетного караула.
Также президент по видеосвязи заслушал доклады командующих Тихоокеанским, Северным, Балтийским флотами, Каспийской флотилией и Черноморским флотом об оперативной обстановке и выполняемых задачах. Затем глава государства вручил военным государственные награды.