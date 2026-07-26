Путин лично поздравил военных моряков с Днем ВМФ в Петербурге

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин лично поздравил военных моряков с Днем Военно-морского флота в Главном Адмиралтействе в Санкт-Петербурге.
- День ВМФ РФ в этом году отмечается 26 июля.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин лично поздравил военных моряков с Днем Военно-морского флота в Главном Адмиралтействе в Санкт-Петербурге.
День Военно-морского флота России в этом году отмечается 26 июля. Глава государства прибыл в Главное Адмиралтейство, его приветствовала рота Почетного караула.
"Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с Днем Военно-морского флота", - сказал Путин. Военные ответили президенту троекратным "Ура!".