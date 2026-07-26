Моисеев доложил Путину о приеме в состав ВМФ 20 кораблей с начала года

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. В состав Военно-Морского Флота РФ в 2026 году принято 20 кораблей, судов и катеров, до конца года примут еще 21 единицу, сообщил главком ВМФ Александр Моисеев в докладе президенту России Владимиру Путину.

"По плану строительства и развития Военно-Морского Флота в 2026 году принято в состав Военно-Морского Флота 20 кораблей, судов и катеров... До конца года планируем принять в состав Военно-Морского Флота еще 21 единицу, в том числе первый атомный подводный крейсер, вооруженный гиперзвуковым комплексом "Циркон". Это подводная лодка "Пермь" проекта "Ясень-М", - сказал Моисеев.