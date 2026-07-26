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Моисеев доложил Путину о приеме в состав ВМФ 20 кораблей с начала года - РИА Новости, 26.07.2026
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Новое оружие России
 
16:17 26.07.2026 (обновлено: 16:27 26.07.2026)
Моисеев доложил Путину о приеме в состав ВМФ 20 кораблей с начала года

Главком Моисеев: до конца 2026 года в состав ВМФ примут еще 21 корабль

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВладимир Путин на встрече с командованием ВМФ РФ в Главном Адмиралтействе в Санкт-Петербурге
Владимир Путин на встрече с командованием ВМФ РФ в Главном Адмиралтействе в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Владимир Путин на встрече с командованием ВМФ РФ в Главном Адмиралтействе в Санкт-Петербурге
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В состав Военно-Морского Флота РФ в 2026 году уже принято 20 кораблей, судов и катеров.
  • До конца года планируется принять еще 21 единицу, включая атомный подводный крейсер "Пермь" проекта "Ясень-М", вооруженный гиперзвуковым комплексом "Циркон".
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. В состав Военно-Морского Флота РФ в 2026 году принято 20 кораблей, судов и катеров, до конца года примут еще 21 единицу, сообщил главком ВМФ Александр Моисеев в докладе президенту России Владимиру Путину.
"По плану строительства и развития Военно-Морского Флота в 2026 году принято в состав Военно-Морского Флота 20 кораблей, судов и катеров... До конца года планируем принять в состав Военно-Морского Флота еще 21 единицу, в том числе первый атомный подводный крейсер, вооруженный гиперзвуковым комплексом "Циркон". Это подводная лодка "Пермь" проекта "Ясень-М", - сказал Моисеев.
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