Краткий пересказ от РИА ИИ
- Женская сборная России по водному поло обыграла команду ЮАР в матче группы A на чемпионате мира среди игроков до 16 лет.
- Матч завершился победой россиянок со счетом 17:2, и сборная России возглавляет таблицу группы А.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Женская сборная России по водному поло обыграла команду ЮАР в матче группы A на чемпионате мира среди игроков до 16 лет, который проходит в Загребе.
Матч завершился победой россиянок со счетом 17:2.
Сборная России одержала вторую подряд победу на старте турнира и возглавляет таблицу группы А. В следующем матче россиянки 27 июля сыграют с командой Хорватии.
Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) 13 апреля полноценно допустила всех российских атлетов к участию в соревнованиях.