Нефтяной танкер подорвался на мине в Ормузском проливе

"Около часа назад нефтяной танкер-нарушитель, отклонившийся от обозначенного Ираном маршрута в Ормузском проливе, подорвался, столкнувшись с морской миной", — говорится в сообщении.

Это не первый подобный инцидент в Ормузе. Так, 23 июля КСИР сообщил, что три судна с нефтью попытались пересечь заминированный участок — один из них подорвался и загорелся, два других после этого развернулись и уплыли.