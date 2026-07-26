Рейтинг@Mail.ru
Нефтяной танкер подорвался на мине в Ормузском проливе - РИА Новости, 26.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:58 26.07.2026 (обновлено: 15:33 26.07.2026)
Нефтяной танкер подорвался на мине в Ормузском проливе

Defa Press: танкер подорвался на мине в Ормузе, уйдя с обозначенного маршрута

© REUTERS / StringerСуда в Ормузском проливе
Суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© REUTERS / Stringer
Суда в Ормузском проливе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нефтяной танкер подорвался на мине в Ормузском проливе, отклонившись от обозначенного Тегераном маршрута, пишет Defa Press.
  • Иранские военные подчеркивали, что полностью контролируют эту морскую артерию.
ТЕГЕРАН, 26 июл — РИА Новости. Судно с нефтью подорвалось на мине в Ормузском проливе, передает агентство Defa Press со ссылкой на источник.
«

"Около часа назад нефтяной танкер-нарушитель, отклонившийся от обозначенного Ираном маршрута в Ормузском проливе, подорвался, столкнувшись с морской миной", — говорится в сообщении.

Суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
КСИР заявил, что остановил еще шесть судов в Ормузском проливе
Вчера, 10:12
Это не первый подобный инцидент в Ормузе. Так, 23 июля КСИР сообщил, что три судна с нефтью попытались пересечь заминированный участок — один из них подорвался и загорелся, два других после этого развернулись и уплыли.
Иранские военные подчеркивали, что полностью контролируют Ормузский пролив и единственно безопасным для судоходства может быть маршрут, определенный Тегераном.
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
В Иране рассказали об ущербе, нанесенном ВС США за две недели
Вчера, 12:00
Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое в ночь на 18 июня, более не действует. В последующие дни американские военные провели несколько серий атак на Иран. Вашингтон утверждал, что это было сделано якобы после действия ИРИ против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Тегеран ответил ударами по американским базам в нескольких странах Ближнего Востока, закрыл морской маршрут, а также обвинил Белый дом в нарушении меморандума о перемирии.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
Трамп отложил планы резко усилить военную кампанию против Ирана, пишет NYT
Вчера, 02:21
 
Ормузский проливВ миреИранДональд ТрампСШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала