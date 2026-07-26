Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нефтяной танкер подорвался на мине в Ормузском проливе, отклонившись от обозначенного Тегераном маршрута, пишет Defa Press.
- Иранские военные подчеркивали, что полностью контролируют эту морскую артерию.
ТЕГЕРАН, 26 июл — РИА Новости. Судно с нефтью подорвалось на мине в Ормузском проливе, передает агентство Defa Press со ссылкой на источник.
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"Около часа назад нефтяной танкер-нарушитель, отклонившийся от обозначенного Ираном маршрута в Ормузском проливе, подорвался, столкнувшись с морской миной", — говорится в сообщении.
Это не первый подобный инцидент в Ормузе. Так, 23 июля КСИР сообщил, что три судна с нефтью попытались пересечь заминированный участок — один из них подорвался и загорелся, два других после этого развернулись и уплыли.
Иранские военные подчеркивали, что полностью контролируют Ормузский пролив и единственно безопасным для судоходства может быть маршрут, определенный Тегераном.
Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое в ночь на 18 июня, более не действует. В последующие дни американские военные провели несколько серий атак на Иран. Вашингтон утверждал, что это было сделано якобы после действия ИРИ против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Тегеран ответил ударами по американским базам в нескольких странах Ближнего Востока, закрыл морской маршрут, а также обвинил Белый дом в нарушении меморандума о перемирии.