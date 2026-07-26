Австрийская теннисистка Таггер завоевала первый титул WTA в карьере

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Австрийская теннисистка Лилли Таггер победила в турнире категории WTA 250 в Праге.
- В финале она обыграла украинку Дарью Снигур со счетом 7:6 (7:3), 6:2.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Австрийская теннисистка Лилли Таггер стала победительницей турнира категории WTA 250 в Праге, призовой фонд которого превышает 280 тысяч долларов.
В финальном матче Таггер, занимающая 74-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), переиграла 54-ю ракетку мира украинку Дарью Снигур со счетом 7:6 (7:3), 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 29 минут.
Для 18-летней Таггер этот титул стал первым в карьере.