КСИР заявил, что остановил еще шесть судов в Ормузском проливе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Корпус стражей исламской революции остановил еще шесть судов в Ормузском проливе.
- Тегеран ответил ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока и закрыл Ормузский пролив после атак американских военных.
ТЕГЕРАН, 26 июл - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР) остановил еще шесть судов в Ормузском проливе, сообщает гостелерадиокомпания Ирана.
"За прошедшие 24 часа еще шесть судов после получения последнего предупреждения от КСИР были вынуждены бросить якорь и принять порядок Ирана", - говорится в сообщении.
Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Тегеран ответил ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока, закрыл Ормузский пролив, а также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.
Ормузский пролив: значение для Ирана и всего мира
20 июня 2025, 20:30