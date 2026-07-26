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Россиянин завоевал бронзу Кубка мира по пулевой стрельбе - РИА Новости Спорт, 26.07.2026
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10:36 26.07.2026
Россиянин завоевал бронзу Кубка мира по пулевой стрельбе

Россиянин Матвей Потапов завоевал бронзу на Кубке мира по пулевой стрельбе

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПулевая стрельба из винтовки
Пулевая стрельба из винтовки - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Матвей Потапов из России стал бронзовым призером Кубка мира по пулевой стрельбе в китайском Ханчжоу, набрав 349,9 балла в финале упражнения "Винтовка малокалиберная, 50 м, три положения".
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Россиянин Матвей Потапов стал бронзовым призером Кубка мира по пулевой стрельбе, который проходит в китайском Ханчжоу.
Потапов стал третьим в финале олимпийского упражнения "Винтовка малокалиберная, 50 м, три положения" среди мужчин, суммарно набрав 349,9 балла. Второе место занял представитель Венгрии Иштван Пени (361,7), а первым стал китаец Чанхун Чжан, который набрал 363 балла и обновил мировой рекорд в дисциплине.
Турнир завершится 29 июля. Международная федерация спортивной стрельбы (ISSF) допустила спортсменов из России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях в индивидуальном нейтральном статусе.
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