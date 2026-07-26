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Эррол Спенс объявил о завершении карьеры после боя с Цзю - РИА Новости Спорт, 26.07.2026
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Единоборства
 
08:47 26.07.2026
Эррол Спенс объявил о завершении карьеры после боя с Цзю

Экс-чемпион по версии WBA, WBC и IBF Спенс завершил карьеру после боя с Цзю

© соцсети боксера Эррола Спенса-младшегоАмериканский боксер Эррол Спенс-младший
Американский боксер Эррол Спенс-младший - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© соцсети боксера Эррола Спенса-младшего
Американский боксер Эррол Спенс-младший. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эррол Спенс объявил о завершении боксерской карьеры после поражения в поединке против Тима Цзю.
  • Спенс уступил Цзю в бою, который прошел в Австралии и продлился всю дистанцию, победа досталась сыну экс-абсолютного чемпиона мира Константина Цзю единогласным решением судей.
  • Американец завершил карьеру с 28 победами и двумя поражениями в возрасте 36 лет.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Бывший чемпион мира по версии Международной боксерской федерации (IBF), Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) американец Эррол Спенс объявил о завершении карьеры после поражения в поединке против австралийца Тима Цзю.
В воскресенье Спенс уступил Цзю в поединке, который прошел в Австралии. Бой продлился всю дистанцию и завершился победой сына экс-абсолютного чемпиона мира Константина Цзю единогласным решением судей.
«
"Время отправиться домой к семье и проживать семейную жизнь. Да, на этом все. Денег у меня предостаточно, они уже сами на себя работают. У меня есть замечательная семья. Спасибо богу за то, что у меня хватает сил покинуть этот вид спорта, сохранив здоровье и оставив свою семью рядом со мной", - заявил Спенс в интервью на ринге после боя.
Спенсу 36 лет. Американец завершил карьеру с 28 победами и двумя поражениями.
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