Эррол Спенс объявил о завершении карьеры после боя с Цзю

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Эррол Спенс объявил о завершении боксерской карьеры после поражения в поединке против Тима Цзю.
- Спенс уступил Цзю в бою, который прошел в Австралии и продлился всю дистанцию, победа досталась сыну экс-абсолютного чемпиона мира Константина Цзю единогласным решением судей.
- Американец завершил карьеру с 28 победами и двумя поражениями в возрасте 36 лет.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Бывший чемпион мира по версии Международной боксерской федерации (IBF), Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) американец Эррол Спенс объявил о завершении карьеры после поражения в поединке против австралийца Тима Цзю.
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"Время отправиться домой к семье и проживать семейную жизнь. Да, на этом все. Денег у меня предостаточно, они уже сами на себя работают. У меня есть замечательная семья. Спасибо богу за то, что у меня хватает сил покинуть этот вид спорта, сохранив здоровье и оставив свою семью рядом со мной", - заявил Спенс в интервью на ринге после боя.
Спенсу 36 лет. Американец завершил карьеру с 28 победами и двумя поражениями.
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