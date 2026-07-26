Эррол Спенс объявил о завершении карьеры после боя с Цзю

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"Время отправиться домой к семье и проживать семейную жизнь. Да, на этом все. Денег у меня предостаточно, они уже сами на себя работают. У меня есть замечательная семья. Спасибо богу за то, что у меня хватает сил покинуть этот вид спорта, сохранив здоровье и оставив свою семью рядом со мной", - заявил Спенс в интервью на ринге после боя.