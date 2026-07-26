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"Союз МС-28" с космонавтами приземлился в Казахстане - РИА Новости, 26.07.2026
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13:30 26.07.2026 (обновлено: 15:36 26.07.2026)
"Союз МС-28" с космонавтами приземлился в Казахстане

"Союз МС-28" с россиянами и американцем на борту приземлился в Казахстане

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-28" приземлился в окрестностях города Жезказгана в казахстанской степи.
  • Российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев вместе с американским астронавтом Кристофером Уильямсом вернулись с Международной космической станции на корабле "Союз МС-28" после нахождения на МКС с 27 ноября.
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-28" приземлился в окрестностях города Жезказган в казахстанской степи, на нем российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев вместе с американским астронавтом Кристофером Уильямсом вернулись с Международной космической станции, трансляцию посадки ведет "Роскосмос".
Кудь-Сверчков, Микаев и Уильямс перешли на корабль "Союз МС-28" с МКС перед операцией по возвращению на Землю, предварительно попрощавшись с оставшимися на станции космонавтами, а затем закрыли люки между "Союзом" и МКС.
Космонавты Кудь-Сверчков, Микаев и астронавт Уильямс находились на МКС с 27 ноября. Ракета "Союз-2.1а" с кораблем стартовала с космодрома Байконур в 12:28, через восемь минут и 49 секунд она вывела его на околоземную орбиту. Полет "Союза МС-28" проходил по сверхкороткой двухвитковой схеме.
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