"Союз МС-28" с космонавтами приземлился в Казахстане

Космонавты Кудь-Сверчков, Микаев и астронавт Уильямс находились на МКС с 27 ноября. Ракета "Союз-2.1а" с кораблем стартовала с космодрома Байконур в 12:28, через восемь минут и 49 секунд она вывела его на околоземную орбиту. Полет "Союза МС-28" проходил по сверхкороткой двухвитковой схеме.