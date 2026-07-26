Сборная Армении прибыла в Баку для участия в ЧМ по борьбе U-17

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"Сборная Армении по вольной борьбе среди спортсменов до 17 лет прибыла в Азербайджан для участия в чемпионате мира U-17, который пройдет в Баку", - пишет агентство. Уточняется, что информацию об этом распространила Федерация борьбы Армении.