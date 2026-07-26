Сборная Армении прибыла в Баку для участия в ЧМ по борьбе U-17

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Армении по вольной борьбе среди спортсменов до 17 лет прибыла в Азербайджан для участия в чемпионате мира U-17.
- Чемпионат мира по борьбе U-17 пройдет в Баку с 27 июля по 2 августа.
БАКУ, 26 июл – РИА Новости. Сборная Армении по вольной борьбе прибыла в Баку для участия в чемпионате мира U-17, передает в воскресенье азербайджанское информагентство Vesti.az.
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"Сборная Армении по вольной борьбе среди спортсменов до 17 лет прибыла в Азербайджан для участия в чемпионате мира U-17, который пройдет в Баку", - пишет агентство. Уточняется, что информацию об этом распространила Федерация борьбы Армении.
Команда по прибытии приступила к подготовке, отмечает агентство.
Чемпионат мира по борьбе U-17 пройдет в Баку с 27 июля по 2 августа, в нем примут участие сотни спортсменов из разных стран.