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Сборная Армении прибыла в Баку для участия в ЧМ по борьбе U-17 - РИА Новости Спорт, 26.07.2026
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Сборная Армении прибыла в Баку для участия в ЧМ по борьбе U-17

Vesti.az: сборная Армении по вольной борьбе прибыла в Баку для участия в ЧМ U-17

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Флаг Азербайджана в Баку - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© Sputnik / Мурад Оруджев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Армении по вольной борьбе среди спортсменов до 17 лет прибыла в Азербайджан для участия в чемпионате мира U-17.
  • Чемпионат мира по борьбе U-17 пройдет в Баку с 27 июля по 2 августа.
БАКУ, 26 июл – РИА Новости. Сборная Армении по вольной борьбе прибыла в Баку для участия в чемпионате мира U-17, передает в воскресенье азербайджанское информагентство Vesti.az.
«
"Сборная Армении по вольной борьбе среди спортсменов до 17 лет прибыла в Азербайджан для участия в чемпионате мира U-17, который пройдет в Баку", - пишет агентство. Уточняется, что информацию об этом распространила Федерация борьбы Армении.
Команда по прибытии приступила к подготовке, отмечает агентство.
Чемпионат мира по борьбе U-17 пройдет в Баку с 27 июля по 2 августа, в нем примут участие сотни спортсменов из разных стран.
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