Рожков разбил нос Боселли и был удален в матче РПЛ

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Защитник казанского "Рубина" Илья Рожков получил красную карточку после того, как ударил в лицо нападающего футбольного клуба "Краснодар" Хуана Боселли.

Рожков был удален за отмашку в лицо Боселли по ходу первого тайма. После удара форвард гостей упал на газон, у него пошла кровь из носа, о чем он сигнализировал главному судье Артему Чистякову. После просмотра видеоповтора арбитр принял решение показать игроку "Рубина" прямую красную карточку.