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Рожков разбил нос Боселли и был удален в матче РПЛ - РИА Новости Спорт, 26.07.2026
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Футбол
 
20:08 26.07.2026
Рожков разбил нос Боселли и был удален в матче РПЛ

Илья Рожков разбил нос Хуана Боселли и был удален в матче РПЛ

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкКрасная карточка
Красная карточка - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Защитник казанского «Рубина» Илья Рожков получил красную карточку за удар в лицо нападающего ФК «Краснодар» Хуана Боселли.
  • В матче первого тура РПЛ между «Рубином» и «Краснодаром» счет 1:0 в пользу хозяев.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Защитник казанского "Рубина" Илья Рожков получил красную карточку после того, как ударил в лицо нападающего футбольного клуба "Краснодар" Хуана Боселли.
В воскресенье "Рубин" принимает "Краснодар" в матче первого тура РПЛ. На данный момент счет 1:0 в пользу хозяев.
Рожков был удален за отмашку в лицо Боселли по ходу первого тайма. После удара форвард гостей упал на газон, у него пошла кровь из носа, о чем он сигнализировал главному судье Артему Чистякову. После просмотра видеоповтора арбитр принял решение показать игроку "Рубина" прямую красную карточку.
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ФутболСпортИлья РожковХуан БоселлиКраснодарРубинРПЛ 2026-2027 (Чемпионат России по футболу)
 
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