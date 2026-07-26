В России разработали систему, которая поможет адаптироваться на Марсе

Краткий пересказ от РИА ИИ Российские ученые разработали математическую систему для анализа адаптации человека к экстремальным условиям космических экспедиций.

Система объединяет различные данные (биохимические, электрофизиологические, когнитивные и психологические показатели) и может быть полезна для освоения Луны и Марса, а также в реабилитационной медицине.

Разработку планируют верифицировать на расширенной выборке данных и интегрировать в бортовые системы медицинского контроля, а в будущем — в носимую электронику.

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Российские ученые разработали систему для анализа адаптации человека к экстремальным условиям, она будет полезна при размещении баз на Марсе и Луне, пишет " Российские ученые разработали систему для анализа адаптации человека к экстремальным условиям, она будет полезна при размещении баз на Марсе и Луне, пишет " Газета.Ru ".

"Ученые Московского авиационного института совместно с коллегами из Института медико-биологических проблем Российской академии наук и Федерального медико-биологического агентства России разработали математическую систему для анализа адаптации человека к экстремальным условиям космических экспедиций", - пишет "Газета.Ru" со ссылкой на МАИ.

Комплекс соединяет разнородные данные в одну систему и выдает оценку состояния человека.

По мнению исследователей, эта система будет полезна в дальних миссиях и освоении других миров, например, при размещении обитаемых баз на Луне или Марсе. Также она востребована для различных земных применений, включая задачи реабилитационной медицины.

Такой подход позволяет понять состояние организма целиком. Это дает возможность оценить, насколько успешно человек адаптируется к новым условиям, пишет "Газета.Ru".

"Идея разработки - объединить в одном приложении биохимию (уровень глюкозы), электрофизиологию (сердечный ритм, ЭКГ), когнитивные тесты (внимание, память, скорость реакции), психологические показатели (тревожность, эмоциональный фон) и другие физиологические параметры. Но здесь возникает сложность, поскольку эти данные разные по своей природе", - поделилась разработчик, старший преподаватель института №6 "Аэрокосмический" МАИ Ксения Сафронова с "Газетой.Ru".

Кроме того, по словам эксперта, данные могут противоречить друг другу. Разработчик привела пример, когда пульс может быть высоким, а уровень глюкозы в крови оставаться в норме. Или тревожность может зашкаливать, а когнитивные тесты показывать хороший результат.

Согласно данным издания, по итогам эксперимента исследователи подтвердили, что математическая модель корректно отражает динамику адаптационных процессов. Далее разработку верифицируют на расширенной выборке данных, а затем она может быть интегрирована в бортовые системы медицинского контроля.

"В будущем модель может лечь в основу программных комплексов для носимой электроники. Например, "умных" часов, которые будут давать комплексную оценку состояния владельца", - говорится в материале издания.

Проект реализуется в рамках объявленного президентом России Десятилетия науки и технологий.