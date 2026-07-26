Блогер Ремесло находится в институте Сербского

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Блогер Илья Ремесло, арестованный по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ, находится в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Бадамшин.