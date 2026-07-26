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Блогер Ремесло находится в институте Сербского - РИА Новости, 26.07.2026
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20:49 26.07.2026 (обновлено: 21:57 26.07.2026)
Блогер Ремесло находится в институте Сербского

Блогер Илья Ремесло находится в институте Сербского

© РИА Новости / Илья ПиталевИлья Ремесло
Илья Ремесло - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Илья Ремесло. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Блогер Илья Ремесло находится в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского.
  • Об этом сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Блогер Илья Ремесло, арестованный по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ, находится в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Бадамшин.
"Илья Ремесло находится в институте Сербского", - сказал собеседник агентства.
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НМИЦ имени Сербского является специализированным учреждением в области судебной психиатрии и наркологии, где проводятся сложные судебно-психиатрические экспертизы.
Ремесло задержали в Санкт-Петербурге утром 17 июля, затем доставили в Москву. Вечером того же дня Басманный суд арестовал блогера до 16 сентября по делу о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ. Защита настаивает на невиновности своего подзащитного.
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Илья РемеслоСергей БадамшинРоссия
 
 
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