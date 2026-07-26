Рейтинг@Mail.ru
Петербуржцы поздравили Путина с днем ВМФ и попросили президента беречь себя - РИА Новости, 26.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:07 26.07.2026

Петербуржцы поздравили Путина с днем ВМФ и попросили президента беречь себя

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин прибыл к Главному Адмиралтейству в Санкт-Петербурге, где проведет встречу с командованием в День Военно-морского флота
Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин прибыл к Главному Адмиралтейству в Санкт-Петербурге, где проведет встречу с командованием в День Военно-морского флота - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин прибыл к Главному Адмиралтейству в Санкт-Петербурге, где проведет встречу с командованием в День Военно-морского флота
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин пообщался с петербуржцами на улицах города в День военно-морского флота.
  • В Адмиралтействе Путин встретился с военными моряками и вручил государственные награды военнослужащим ВМФ.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Петербуржцы, с которыми президент России Владимир Путин пообщался на улицах города в День военно-морского флота, поздравляли главу государства с праздником и просили беречь себя, передает корреспондент РИА Новости.
Президент в воскресенье работал в Санкт-Петербурге, в Адмиралтействе он встретился с военными моряками и вручил государственные награды военнослужащим ВМФ.
Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин на праздничном приеме в Главном Адмиралтействе в Санкт-Петербурге в честь Дня Военно-морского флота - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
Путин дал совет, как всегда оставаться в строю
Вчера, 19:17
После отъезда из Адмиралтейства президентский кортеж сделал остановку в городе, Путин вышел из машины поприветствовать ожидавших его горожан и немного пообщался с ними. Президент пожал руки тем, кто стоял ближе всего.
Собравшие выкрикивали ему приветствия и поздравления с Днем ВМФ, благодарили за то, что президент вышел встретиться с ними. В толпе звучали также пожелания здоровья и напутствия: "берегите себя".
А сам Путин на прощание пожелал горожанам всего самого доброго.
Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин прибыл к Главному Адмиралтейству в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
Путин по просьбе моряка подписал фотографию для его сестры
Вчера, 21:12
 
Санкт-ПетербургВладимир ПутинДень Военно-Морского Флота
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала