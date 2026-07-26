Петербуржцы поздравили Путина с днем ВМФ и попросили президента беречь себя

Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин прибыл к Главному Адмиралтейству в Санкт-Петербурге, где проведет встречу с командованием в День Военно-морского флота

Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин прибыл к Главному Адмиралтейству в Санкт-Петербурге, где проведет встречу с командованием в День Военно-морского флота

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин пообщался с петербуржцами на улицах города в День военно-морского флота.

В Адмиралтействе Путин встретился с военными моряками и вручил государственные награды военнослужащим ВМФ.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Петербуржцы, с которыми президент России Владимир Путин пообщался на улицах города в День военно-морского флота, поздравляли главу государства с праздником и просили беречь себя, передает корреспондент РИА Новости.

Президент в воскресенье работал в Санкт-Петербурге , в Адмиралтействе он встретился с военными моряками и вручил государственные награды военнослужащим ВМФ.

После отъезда из Адмиралтейства президентский кортеж сделал остановку в городе, Путин вышел из машины поприветствовать ожидавших его горожан и немного пообщался с ними. Президент пожал руки тем, кто стоял ближе всего.

Собравшие выкрикивали ему приветствия и поздравления с Днем ВМФ, благодарили за то, что президент вышел встретиться с ними. В толпе звучали также пожелания здоровья и напутствия: "берегите себя".