Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин пообщался с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге в День ВМФ.
- Путин подписал фотографию для младшей сестры одного из моряков по его просьбе.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по просьбе моряка подписал фотографию для его сестры Катюши, передает корреспондент РИА Новости.
Путин в День ВМФ пообщался с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге. В конце встречи один из участников обратился к президенту с просьбой подписать фотографию для его младшей сестры.
"Катюше, на счастье", - написал Путин, поставил свою подпись и указал дату встречи.
Ранее Путин поздравил моряков с Днем ВМФ, отметив, что военным морякам принадлежит важнейшая роль в обеспечении безопасности России.