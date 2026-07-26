Читать ria.ru в

Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин на праздничном приеме в Главном Адмиралтействе в Санкт-Петербурге в честь Дня Военно-морского флота

Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин на праздничном приеме в Главном Адмиралтействе в Санкт-Петербурге в честь Дня Военно-морского флота

Путин по просьбе моряка подписал фотографию для его сестры

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин пообщался с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге в День ВМФ.

Путин подписал фотографию для младшей сестры одного из моряков по его просьбе.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по просьбе моряка подписал фотографию для его сестры Катюши, передает корреспондент РИА Новости.

Путин в День ВМФ пообщался с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге . В конце встречи один из участников обратился к президенту с просьбой подписать фотографию для его младшей сестры.

"Катюше, на счастье", - написал Путин, поставил свою подпись и указал дату встречи.